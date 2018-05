Mediavalle



Pescaglia, azzerata la lista di attesta per gli alloggi Erp

giovedì, 31 maggio 2018, 13:36

Nessun cittadino di Pescaglia è più in lista di attesa per ottenere un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Con la consegna nei giorni scorsi a quattro famiglie degli appartamenti disponibili a Piegaio e a Convalle località Trebbio è stata azzerata la graduatoria. Rimane inoltre disponibile un altro alloggio che potrà essere assegnato con un nuovo bando che sarà pubblicato entro la fine dell’anno.

“Siamo molto soddisfatti di avere evaso tutte le richieste – commenta il sindaco, Andrea Bonfanti -. È la dimostrazione che le politiche abitative e l’attenzione ai cittadini in difficoltà sono tra le priorità dell’amministrazione comunale. Un risultato, questo, che è frutto della stretta collaborazione con Erp Lucca, assieme a cui abbiamo dato il via a un piano di manutenzione straordinaria degli immobili con l’obiettivo di risolvere alcune criticità. Questi interventi, fra l’altro, ci porteranno entro la fine dell’estate a disporre di un’ulteriore unità abitativa”.

Le quattro famiglie sono state inserite in alloggi, tre a Piegaio e uno a Trebbio, che sono stati interessati da lavori di sistemazione generale per migliorarne l’abitabilità. Gli appartamenti sono stati assegnati con lo scorrimento della graduatoria definitiva del bando 2016. Nel frattempo erano state effettuate, sempre con un apposito bando, le relative mobilità interne.

Gli interventi in tema di edilizia residenziale pubblica non si fermano qui. Nel mese di giugno partiranno le opere di ristrutturazione dell’immobile a Pescaglia località Piazzanello; al termine dei lavori, previsto per la fine estate, sarà a disposizione un nuovo alloggio.

Nel territorio adesso sono disponibili complessivamente 24 appartamenti Erp. Dieci sono a Convalle località Trebbio, nove a Piegaio, quattro a Pescaglia località Piazzanello e uno a Monsagrati.