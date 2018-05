Mediavalle



Pescaglia, mezzo milione di investimenti su scuole e manutenzioni stradali

venerdì, 11 maggio 2018, 12:39

Mezzo milione di euro di investimenti straordinari in opere pubbliche. Li realizzerà quest'anno il comune di Pescaglia grazie al buono stato di salute dei conti. Il 2017, infatti, si è chiuso con un avanzo di gestione che mette l'amministrazione comunale nella condizione di poter disporre di questa cifra. Oggetto degli interventi saranno sopratutto le scuole, con lavori di sostituzione degli infissi volti all'efficientamento energetico, e le strade, con opere di manutenzione. A dare la notizia è stato il sindaco, Andrea Bonfanti, durante lo scorso consiglio comunale che ha approvato, con i voti favorevoli della maggioranza e l'astensione dell'opposizione, il rendiconto della gestione 2017 e la riclassificazione dello stato patrimoniale.



"Una cifra molto consistente per un Comune sotto i 5 mila abitanti come il nostro, che metteremo a disposizione di due settori strategici per la comunità – spiega il sindaco Andrea Bonfanti -. Il merito va a una gestione molto attenta dei conti dell'Ente che prima ci ha prima permesso di risanare il bilancio, poi di ottenere un avanzo. Il risultato è stato ottenuto garantendo tutti i servizi ai cittadini e implementandone nuovi senza gravare sulla popolazione nonostante il calo ormai strutturale delle risorse trasferite dallo Stato al nostro Comune, che negli ultimi 5 anni sono scese di oltre un terzo, cui si sommano i minori introiti dovuti all'abolizione dell'Imu sulla prima casa nel 2016. Siamo quindi molto soddisfatti di avere raggiunto questo obiettivo".



Per quanto riguarda le uscite, il rendiconto della gestione 2017 ha messo in evidenza come il settore sociale continui a rivestire un ruolo sempre più centrale nell'esigenza di risorse. Tra i principali investimenti ci sono stati quelli che hanno riguardato l'efficientamento energetico delle scuole secondarie, le asfaltature, la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e il trasferimento dei fondi per la stesura del piano strutturale intercomunale dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio.