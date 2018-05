Mediavalle : coreglia antelminelli



Taccini: "Smantellati 14 punti luce a Gromignana, si vuole lasciare una frazione al buio?"

sabato, 26 maggio 2018, 08:45

Il consigliere di minoranza Piero Taccini torna all'attacco dopo aver appreso la notizia che il comune di Coreglia avrebbe preso la decisione di smantellare 14 punti luce dell'illuminazione pubblica nella frazione di Gromignana per garantire sicurezza alla circolazione stradale.



"Durante una riunione che periodicamente tengo nelle frazioni con il mio gruppo consiliare - esordisce Taccini -, mi venne segnalata la problematica. Mi venne anche detto, da uno dei presenti, che nel marzo del 2016 era già stato avvisato il sindaco, tramite segnalazione scritta, dei problemi riscontrati nei punti luce. Inoltre mi venne riferito che la richiesta di risolvere la situazione fu fatta dal sindaco durante una diretta tv di una televisione locale. Il primo cittadino, in quell’occasione, rassicurò dicendo che erano già stati presi contatti con alcune ditte e, presto, sarebbero intervenuti".



"Come sono solito fare - spiega il consigliere -, mi accertai personalmente di quanto segnalato constatando che effettivamente, di 33 lampioni dislocati lungo la via comunale di Gromignana, 10 evidenziavano problematiche relative ad instabilità, ruggine ed occultamento da piante. Pertanto, l'8 marzo presentai una mozione corredata da documentazione fotografica rappresentante il problema, con la quale chiedevo, con testuali parole: “che venisse messo in atto, il prima possibile, l’iter per il recupero della cifra necessaria affinché potesse avere inizio un progetto con la finalità di sistemare l’illuminazione pubblica nella frazione di Gromignana, senza ulteriori indugi, soprattutto per la questione relativa alla sicurezza atta ad evitare danni a persone o cose che ricadrebbero, in primis, sulla coscienza degli appartenenti all’amministrazione comunale e, nella migliore delle ipotesi, sulle casse dell’ente”.



"La mozione - incalza Taccini - è ancora nel cassetto del sindaco perché è dal 15 febbraio che non ci sono più stati consigli comunali. Nel frattempo, l'11 maggio, quest’amministrazione veramente solerte, ha deciso di cercare una ditta per “intervento di smantellamento di 14 punti luce posti nella frazione di Gromignana che presentano instabilità nei plinti di fondazione e ruggine alla base”. L’importo complessivo dei lavori sarà di 600 euro, con offerta formulata in ribasso. Complimenti signori della maggioranza; se lasciare un paese senza illuminazione per voi vuole dire sicurezza, andate pure avanti di questo passo che riceverete tanta gratitudine da tutti i cittadini che via hanno dato così tanta fiducia nel 2015".

"E’ opportuno - prosegue il consigliere di minoranza - mettere a conoscenza tutti gli abitanti del comune di Coreglia Antelminelli che qualcosa di buono l’amministrazione l’ha fatta, ovvero, il 16 gennaio ha assegnato i lavori di realizzazione di nuovi punti luce sul territorio comunale distribuiti nel capoluogo e nelle frazioni di Piano di Coreglia e Ghivizzano, per una spesa di 7.565,53 euro. Questa decisione è stata presa dall’amministrazione a seguito di segnalazione da parte di cittadini. Sindaco Amadei, nel suo territorio ci sono cittadini di serie “A” e cittadini di serie “B” oppure ci sono segnalazioni che hanno raccomandazioni? Sa in cosa devono sperare i cittadini di Gromignana? Che i 6 mila euro che lei ha chiesto alla Fondazione Cassa di Risparmio, facendo chiudere il “Giornale di Coreglia”, vengano spesi per la sostituzione dei punti luce nella frazione di Gromignana; però decida velocemente perché lasciare al buio un’intera frazione non è una gran bella decisione".

"In relazione all’illuminazione nel territorio comunale - conclude -, i cittadini del comune di Coreglia devono stare tranquilli perché, almeno nel nuovo campo sportivo di Ghivizzano i punti luce non mancheranno".