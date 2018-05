Mediavalle : pescaglia



Un documentario sui vecchi mestieri

mercoledì, 16 maggio 2018, 09:24

Dopo il successo di “Era il pane dei poveri”, di “A ferro e fuoco” e “Nero come il carbone” di cui la Rai ha acquisito i diritti di trasmissione (tutti già andati in onda sulla Rai nel programma Geo), ora è la volta di “Con le mani e con il cuore”, prodotto da “Akka. Di. mediavideo” il quale sarà proiettato in visione pubblica, alle ore 17,00 di sabato 19 maggio nella sala conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, in via S. Micheletto.

Questa volta il regista lucchese Roberto Giovannini, che ha al suo attivo oltre 60 documentari, realizzati per lo più nel sud del mondo, ha realizzato in edizione Home Video il quarto DVD edito ed appartenente alla collana del Museo del castagno, nel quale documenta il lavoro di ben 23 vecchi mestieri, molti dei quali stanno per scomparire; un vero salvataggio che poi il museo mette in particolare a disposizione delle scuole.

Per oltre un anno Giovannini, insieme ad Angelo Frati ha seguito nelle loro attività questi “artisti”, riuscendo così a cogliere i segreti del loro lavoro.

Il documentario è stato realizzato con il patrocinio della provincia di Lucca, del comune di Pescaglia, dell’Unione dei Comuni della Media Valle, del Club Unesco Lucca, dalla Sezione “Val di Roggio” dell’Istituto Storico Lucchese, della Fondazione Banca del Monte e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Alla presentazione naturalmente saranno presenti anche tutti gli artigiani.

Il documentario sarà presentato dal dottor Massimo Marsili, direttore della Fondazione Giacomo Puccini.