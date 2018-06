Mediavalle : coreglia antelminelli



450 mila euro per la palestra scolastica di Ghivizzano

venerdì, 8 giugno 2018, 14:58

Il sindaco di Coreglia Valerio Amadei annuncia la concessione di un contributo per la nuova palestra scolastica di Ghivizzano da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, pari a 450 mila euro, che si aggiungerà ai fondi regionali già stanziati per un costo complessivo delle opere di 1 milione e 950 mila euro.



"Innanzitutto - commenta il sindaco Valerio Amadei - è doveroso un ringraziamento al consiglio di amministrazione della Fondazione CRL ed in particolare al presidente Marcello Bertocchini per il supporto che ancora un volta hanno garantito ai progetti di questa amministrazione, consentendo così il completamento del complesso scolastico di Ghivizzano con la realizzazione della palestra scolastica e la completa sistemazione dell'area esterna. Il contributo di 450 mila euro si aggiungerà ai fondi regionali già stanziati per un costo complessivo delle opere di 1 milione e 950 mila euro."



Con questo ultimo intervento - spiega - si completano gli interventi relativi a tutti e quattro i plessi scolastici comunali: scuola elementare e materna del capoluogo, scuola elementare di Piano di Coreglia, scuola materna di Calavorno e scuola elementare e media di Ghivizzano. I lavori, avviati nella scorso mandato, saranno quindi terminati entro il 2020".



"Sono stati anni impegnativi - continua il primo cittadino - sia dal punto di vista dell'amministrazione, sopratutto per il reperimento delle risorse necessarie, circa 9 milioni e 200 mila euro totali, sia per gli alunni e le famiglie che in alcuni casi hanno dovuto sopportare il disagio di sistemazioni temporanee. Oggi però possiamo veramente essere orgogliosi di poter giungere al compimento di un'impresa veramente eccezionale che consentirà a tutti i ragazzi del comune di poter godere di scuole nuove, funzionali e sopratutto sicure oltre a consentire l'utilizzo delle nuove strutture in caso di situazioni di emergenza per le esigenze di tutta la cittadinanza."



"Come già ribadito qualche giorno fa - conclude Amadei con una vena plemica - la miglior risposta a quanti continuano ad insinuare notizie o presagi nefasti per il futuro, come ad esempio il consigliere Taccini, sono i fatti concreti che puntualmente smentiscono quanto viene dato per certo. Sia chiaro non intendiamo dare consigli o indicazioni di condotta a nessuno, ma crediamo che pensare di rendere un buon servizio ai cittadini citando atti amministrativi o documenti protocollati, peraltro pubblici e accessibili a tutti, ma estrapolandoli dal loro contesto, secondo noi rischia solo di fare confusione, mentre sarebbe cosa più utile valutare i risultati realmente ottenuti, certamente assai più interessanti per gli abitanti del nostro territorio".