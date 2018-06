Mediavalle



A Pescaglia una mostra dedicata a Sandro Pertini

giovedì, 7 giugno 2018, 16:21

Aperta al parco della Rimembranza di Pescaglia la mostra documentaristica "Sandro Pertini. Il pensiero di un uomo" dedicata al settimo Presidente della Repubblica, scomparso nel 1990. Promossa dal comune di Pescaglia e curata da Pier Paolo Filippini e Nazarena Simonetti, rimarrà visitabile per tutto il mese di giugno.



L'esposizione, realizzata in occasione dei 70 anni della Costituzione e della festa del 2 giugno, si inserisce nel percorso portato avanti dal Comune per ricordare le figure e i passi salienti della storia della nostra Repubblica per accrescere la consapevolezza e la responsabilità civica.



Fra tutte le figure dei Capi di Stato d'Italia, è stata scelta quella di Sandro Pertini non solo per l'affetto di cui ha goduto durante il suo settennato (1978-1985), ma soprattutto per il suo essere veramente e coerentemente super partes. Pertini ha incarnato valori di virtù morale e di coerenza intellettuale che oggi più che mai vengono apprezzati e può quindi essere considerato tra le persone più rilevanti della Repubblica italiana nata dall'antifascismo e dalla Resistenza.