Al Teatrino di Vetriano va in scena “Il malato immaginario” di Molière

sabato, 2 giugno 2018, 12:49

Domenica 10 giugno alle 17, al Teatrino di Vetriano, la compagnia “Mal D‘estro” presenta “Il malato immaginario ” di Molière.

Un classico della letteratura riscritto da Alessandro Calonaci, il noto autore-attore-regista teatrale e televisivo, che ha rivisitato il testo in una chiave originale ai limiti del grottesco, simbolo dei mali e dei vizi dei nostri tempi.

La nota vicenda è quella di Argante, ricco proprietario terriero angustiato dalla convinzione di essere afflitto da ogni genere di malattia, che ama circondarsi di medici assolutamente incapaci.

Un personaggio assillato da gente ipocrita e falsa, la quale non fa altro che tramare alle sue spalle: l’amministratore corrotto, i medici che speculano sulle sue fantasiose malattie con cervellotiche teorie del tutto campate in aria, l’ avida moglie che spera nella morte del marito per poter intascare l’eredità.

L'arte è bellezza e la bellezza salverà il mondo, ricorda Alessandro Calonaci, che con la moglie Elena Palloni diede vita alla Compagnia Mal d'Estro per inseguire con forza l'idea di teatro popolare, un linguaggio che deve saper parlare a più persone possibili.

Prenotazioni: faivetriano@fondoambiente.it

Informazioni: 368.3453189