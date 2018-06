Mediavalle : pescaglia



Ascit cerca 13 operatori per il periodo estivo

martedì, 5 giugno 2018, 11:05

Ascit servizi ambientali spa cerca personale per le sostituzioni nel periodo estivo. Si tratta di tredici operatori ecologici che verranno impiegati nella raccolta porta a porta nei comuni serviti dall’azienda.

I candidati dovranno essere in possesso delle patenti C e CQC. Verranno assunti a tempo determinato con qualifica di operatore ecologico livello 2B e la durata del contratto sarà indicativamente di tre mesi, da giugno a settembre.

Per informazioni è possibile contattare il numero 800-942951. Risponderà l’ufficio relazioni pubbliche della sede di Ascit servizi ambientali spa che fornirà indicazioni su come presentare domanda.

Gli interessati dovranno candidarsi entro venerdì 15 giugno. Ascit si riserva di prorogare tale scadenza qualora non abbia reperito tutte le figure necessarie entro questa data. L’azienda si riserva altresì di interrompere in anticipo la ricerca di personale qualora, al contrario, vengano individuati tutti i profili richiesti in un lasso di tempo inferiore.