Mediavalle



Coreglia ricorda Remo Molinari

giovedì, 7 giugno 2018, 10:20

L’amministrazione comunale ricorda domenica 10 giugno alle 10.45, nel capoluogo di Coreglia, la figura di Remo Molinari in occasione del 135° anniversario della sua nascita.

Remo Molinari (1883-1973), coreglino, è stato un combattente, maestro, pittore e soprattutto primo istruttore Scout e Cofondatore del Movimento scoutistico in Italia. Il primo esperimento italiano di scautismo, infatti, fu fatto nella primavera del 1910 per opera di sir Francis Vane, baronetto di Hutton con l’aiuto di Remo Molinari. Si tenne a Bagni di Lucca. Il 12 luglio 1910 venne fondato ufficialmente un primo reparto di scout col nome di «Ragazzi Esploratori» (noti su molta carta stampata come Boy Knight, Ragazzi Patrioti, Piccoli Esploratori della Pace, Giovani Esploratori, Piccoli Cavalieri del Mondo), da cui presero origine i «Ragazzi Esploratori Italiani» (REI), sezione italiana degli inglesi British Boy Scouts. Il 6 novembre 1910 il reparto fu presentato a re Vittorio Emanuele III, che villeggiava nella vicina tenuta di San Rossore. L’amministrazione lo ricorda quale attuale esempio per le giovani generazioni.