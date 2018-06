Mediavalle : coreglia antelminelli



Giornale di Coreglia, ultimo atto?

lunedì, 11 giugno 2018, 20:00

Ci siamo. Domani sera (martedì 12 giugno), alle 21, consiglio comunale a Coreglia. Una seduta molto attesa. Al già ricco ordine del giorno, infatti, si sono aggiunte in queste ore due importanti integrazioni, di cui una, soprattutto, ha destato la curiosità del consigliere di minoranza Piero Taccini, capogruppo di "Un futuro per Coreglia", già firmatario di numerose interrogazioni e mozioni che verranno discusse proprio durante il consiglio. Ci riferiamo all'abrogazione del regolamento del notiziario comunale "Il Giornale di Coreglia Antelminelli".



Per il consigliere Taccini, l'inserimento di questo punto all'ordine del giorno, potrebbe rappresentare la definitiva volontà dell'amministrazione di chiudere il quotidiano dopo lo "stop" dovuto alla mancata ricezione, quest'anno, del consueto contributo necessario alla pubblicazione.



"Si tratta - ha commentato Taccini - dell’ufficialità del funerale del “Giornale di Coreglia” che questa maggioranza, o, per meglio dire, una piccola parte di essa, ha deciso di chiudere definitivamente, a meno che, cosa del tutto improbabile ma non impossibile, alcuni consiglieri, facenti parte della stessa maggioranza, non vogliano che ricada sulle loro spalle questo triste evento e votino contrario. A volte è bello anche sognare".



Taccini ha puntato il dito anche contro la tempistica con cui questo importante punto, così sentito della popolazione coreglina, è stato inserito nell'ordine del giorno: "Inserendolo poche ore prima del consiglio - ha incalzato il consigliere - non si dà l’opportunità, alle molte persone interessate, di prenderne atto e di poter partecipare alla seduta. Si tratta infatti di un argomento molto sentito dalla popolazione. Ricordo che, già lo scorso anno, si era ventilata l’ipotesi di affidare ad una ditta esterna il “Giornale di Coreglia”. L'ipotesi era poi rientrata, dopo la levata di scudi di molti cittadini del comune e, soprattutto, di personaggi della cultura anche a livello internazionale".



"Adesso - ha attaccato il consigliere - il sindaco Amadei ha raggiunto il suo obiettivo ritenendo tale mezzo di informazione “uno strumento di comunicazione non più in linea con i nuovi mezzi di divulgazione di massa”. Sempre il primo cittadino ha intenzione di “offrire un servizio di informazione più celere ed immediato ai cittadini”; proposta identica a quella fatta lo scorso anno. Complimenti sindaco, raggiunto l’obiettivo. Vedremo chi sarà il fortunato che potrà guadagnare con questo servizio celere ed immediato".



L'altra integrazione all'ordine del giorno, anch'essa fatta a poco più di 24 ore di distanza dalla seduta, riguarda invece lo scioglimento della convenzione per lo svolgimento del servizio di segretario comunale tra i comuni di Pescaglia e Coreglia. Anche su questo il consigliere Taccini ha voluto fare il proprio augurio.

"Questa seconda integrazione - ha concluso - riguarda l’addio al segretario comunale, persona estremamente corretta e stimata da tutto il personale, che, dopo circa due anni, ha deciso di cambiare aria, lasciando un po’ nello sconforto chi cerca di adoperarsi nel portare avanti la trasparenza all’interno di questo ente. La mia speranza è che venga sostituito da un altrettanto valido segretario con il quale continuare ad avere un rapporto di collaborazione leale e proficua. Un augurio del mio gruppo consiliare per quello che sarà il suo nuovo incarico ed un ringraziamento per la collaborazione prestata nel seno del mio ruolo di consigliere comunale".