Mediavalle : coreglia antelminelli



La "Coppi & Coppi srl" di Ghivizzano tra le imprese premiate dalla Camera di Commercio di Lucca

domenica, 10 giugno 2018, 16:36

di gabriele muratori - loreno bertolacci

C'era anche l'impresa edile "Coppi & Coppi srl" di Ghivizzano, tra le aziende premiate nella cerimonia "Premiazione della fedeltà al lavoro e del progresso economico" tenutasi questa mattina presso la chiesa del complesso di San Francesco nel centro storico di Lucca, ed organizzata dalla Camera di Commercio, che ha visto la consegna di ben 95 riconoscimenti ad imprenditori, aziende e lavoratori dipendenti tra i più longevi sul nostro territorio.



In rappresentanza dell'azienda coreglina, erano presenti per ritirare il riconoscimento i cugini soci e colleghi di lavoro, Pedro e Luca, che hanno quindi fatto le veci dei padri Fausto e Alfonso. La premiazione ricevuta da parte della Camera di Commercio di Lucca, ha voluto onorare l' attività del titolare Fausto Coppi, che da oltre 30 anni porta avanti il nome dell'impresa edile, iniziata anni addietro dal padre Giuseppe Coppi e prima ancora dal nonno Agostino il quale ha iniziato a lavorare già agli inizi del secolo scorso. Nel ricordare la storia dell'azienda, appare oramai tradizione citare la motivazione del nome del titolare Fausto Coppi, relativo a quello dello storico ciclista Coppi che ha scritto la storia dello sport italiano.



"Mio nonno era appassionato di ciclismo" - racconta il figlio – "ed è apparso ovvio per lui accomunare il nome del campione a quello di mio padre". Il collega de La Gazzetta, Loreno Bertolacci, amico del signor Fausto, si unisce a questo simpatico aneddoto. "Quando andavamo in giro e ci presentavamo alla gente, lui si presentava per nome, ed increduli guardavano me, chiedendoci ridendo se io ero invece Gino Bartali".



La "Coppi & Coppi srl" vanta ad oggi uno staff di 20 persone che operano nel settore dell'edilizia in tutto il territorio della Garfagnana ed oltre, annoverando una serie di importanti lavori svolti, tra cui la ristrutturazione del centro diversamente abili di Barga, realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.