Mediavalle : pescaglia



La proiezione di "Asphyxia" al Museo del Castagno di Colognora

mercoledì, 6 giugno 2018, 08:43

Il 9 giugno, alle 17, "Asphyxia" sarà proiettato nella sala del Museo del Castagno a Colognora di Pescaglia e la regista e interprete Alessandra Angeli sarà presente per presentare il film e parlare con il pubblico. La proiezione è organizzata dal Museo del Castagno, dal comune di Pescaglia e dal regista Rai Roberto Giovannini.

Alessandra Angeli è nata nel 1987 e ha conseguito la laurea in cinema nel 2009 all’Università di Pisa. Dal 2006 recita in vari film e cortometraggi indipendenti, quasi sempre con ruoli da protagonista.

Asphyxia è l’opera prima di Alessandra Angeli come autrice, interprete e regista. E’ un medio-metraggio di 45’ ed è stato girato interamente in Toscana tra Livorno, Lucca, Porcari, Pistoia e Massa.

E’ stato selezionato ed ha partecipato al festival di Cannes 2016 nella sezione “Short Film Corner”-Red Carpet e la prima è avvenuta il 20 maggio 2016.

Nell’anno successivo, sempre il 20 maggio è stata invitata di nuovo a Cannes per ricevere il premio come Best Action Movie da parte del Global Short Film Awards di New York.

Asphyxia è stato selezionato e proiettato dai Festival delle maggiori capitali e città del mondo: Cannes, Los Angeles, Mexico City, Mosca, Toronto, Londra, Roma, Varsavia, New York, Liverpool, poi in Australia, Spagna, Marocco, Sud Africa, Slovenia, Albania, Sri Lanka.

Nel mese di dicembre, al Los Angeles Film Award gli è stato assegnato il premio come Best Thriller e, all’Universal Film Festival di Kansas City, gli è stato assegnato il premio come Best Foreign Film.

Alessandra Angeli - (Asphyxia):

“Scrivendo la sceneggiatura volevo combinare un’idea forte, originale, che non si fosse ancora vista in nessun film, insieme al mio genere preferito, quello fantascientifico-catastrofico. Il genere fa pensare a un’impresa impraticabile per una troupe indipendente. L’idea mi venne guardando un video di sensibilizzazione verso l’ambiente: l’inquinamento è aggravato dalle deforestazioni e dalle ingenti emissioni di CO2 che ogni anno immettiamo nell’aria. Così ho combinato il mio genere preferito con un tema a me molto a cuore, quello dell’ambiente, e con un’idea catastrofica praticamente invisibile e, se non verosimile o futuristica, già attuale: quella dell’ inquinamento dell’aria.

Ho portato alle estreme conseguenze quello che potrebbe succedere se continuassimo ad ignorare i vari accadimenti devastanti causati dall’inquinamento, sentori che ci avvisano già tutti i giorni da ogni parte del mondo e che ci danno preoccupanti previsioni sul futuro, il tutto collocato in un’atmosfera post-apocalittica.

L’obiettivo è quello di colpire la sensibilità dello spettatore, con un film d’azione fantascientifico, che intrattenga il pubblico e che allo stesso tempo lo faccia riflettere con riferimenti ad avvenimenti realmente accaduti”.

Sinossi:

In un futuro prossimo, Emily, Michael e Connor, guidati da Ivan, un militare, sono costretti a fuggire e a rifugiarsi in un mausoleo in rovina. Dal promontorio si vede la città semidistrutta. I rifugiati si preparano a incamminarsi per cercare di ritrovare i propri familiari. Nella veglia e nel sonno affiorano i ricordi che mostrano come hanno dovuto cominciare a vivere costantemente attaccati a bombolette d’ossigeno e perché sono dovuti fuggire. Una forma d’inquinamento ignota alla popolazione sta moltiplicando i suoi effetti nella terra, nell’acqua, nell’aria e sta cominciando ad agitare i cieli. La crosta terrestre sta soffrendo e reagisce togliendo la linfa vitale: l’ossigeno.

Il teaser trailer di Asphyxia, prima ancora che fosse terminato, fu selezionato dal Trailers Film Festival di Catania nella sezione “Pitch Trailer”.

Il trailer in seguito fu presentato nella sala conferenze della Camera dei Deputati a Montecitorio in occasione della proiezione del film Una Ragione per Combattere di Alessandro Baccini, in cui Alessandra Angeli ha partecipato come protagonista femminile.