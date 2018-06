Mediavalle : coreglia antelminelli



Poggi: "Sono quattro mesi che il sindaco non convoca il consiglio comunale"

mercoledì, 6 giugno 2018, 13:36

La consigliera di minoranza del gruppo “Movimento per Coreglia”, Donatella Poggi, ha interpellato il sindaco Valerio Amadei sul forte ritardo nella convocazione del consiglio comunale (l’ultimo è datato 15 febbraio) che ha, di fatto, impedito una discussione approfondita sui temi dei lavori allo stadio di Ghivizzano, dei disservizi legati alla raccolta dei rifiuti e della mancata pubblicazione del Giornale di Coreglia.



“Dall’ultimo consiglio comunale – esordisce Poggi – sono trascorsi quasi quattro mesi. La mancata convocazione conferma un’evidente e profonda mancanza di rispetto nei confronti del ruolo delle minoranze, quindi dei cittadini nel loro complesso. Questo ritardo infatti ha mandato in vacanza un confronto pubblico su alcuni temi di grossa portata sociale di livello locale che sarebbe risultato invece utile affrontare”.



La consigliera ha quindi passato in rassegna le tematiche più “scottanti” del comune su cui le minoranze, e gli stessi cittadini, sarebbero ancora in attesa di risposte. Dall’aumento dei costi previsti per la realizzazione dello stadio di Ghivizzano alle cause precise che hanno portato al prolungamento recente della mancata raccolta dei rifiuti nel comune di Coreglia.



“Giunti in prossimità della conclusione dei lavori per la costruzione del nuovo stadio di Ghivizzano – spiega la consigliera – chiediamo di sapere quali siano stati i costi effettivi affrontati per la realizzazione dell’intera opera rispetto ai costi inizialmente previsti e, considerato che gli stessi costi a consuntivo sembrano essere ulteriormente lievitati, quali siano le opere che ne hanno determinato l’aumento ed il motivo, od i motivi, per i quali, le stesse opere, non fossero state inizialmente previste e quindi ricomprese nel budget messo a disposizione. Tutto questo in virtù del fatto che la realizzazione di questo stadio, già di per sé estremamente costosa, continua ad incidere negativamente sulle casse del comune, impedendo, nei fatti , la realizzazione di altri interventi di più immediata utilità per i cittadini”.



“Considerato poi – incalza Poggi - che il servizio della raccolta dei rifiuti, in controtendenza al passato, sta “gradualmente tornando alla normalità”, inversione di rotta che peraltro auspichiamo duratura, anche alla luce della passata esperienza che ha registrato una notevole intermittenza nei risultati raggiunti, vorremmo sapere quali problemi, nello specifico, siano stati registrati in merito alla gestione del sito di destinazione finale dei rifiuti che ha determinato l’attuale situazione nei rapporti con la ditta appaltatrice del sevizio di raccolta”.



“Quindi – prosegue la consigliera di opposizione – vorremmo conoscere i motivi per i quali il sito di Massa, destinato al conferimento dell’ organico e del verde, sia considerato “fuori uso” e, dunque, quali alternative siano presenti sul mercato; se si registrino disfunzioni anche nella gestione dei siti di destinazione di altre tipologie di rifiuti e, se sì, per quali motivi; quale sia la reale situazione gestionale e finanziaria della ditta appaltatrice del servizio, considerando anche che il piano finanziario presentato dalla stessa ditta per la gestione del servizio per l’anno 2018, approvato dalla maggioranza nella seduta del 15 febbraio, e come in quella sede dalla sottoscritta rilevato, pur registrando in prospettiva una diminuzione del materiale da raccogliere, presenti una lievitazione dei costi parziali di gestione, quindi, non comprensibile”.



“E ancora – afferma Poggi – vorremo sapere quali servizi suppletivi siano stati messi in essere e se gli stessi debbano essere considerati temporanei e funzionali solamente alla gestione dell’emergenza o se questi stessi servizi siano da considerarsi per il futuro definitivamente aggiuntivi rispetto alla passata routine; quale sanzione ed in che misura sia stata effettivamente comminata alla ditta appaltatrice; e infine se, nel rispetto degli interessi dei cittadini, attraverso gli organi competenti, non si ritenga opportuno operare una più attenta “verifica” del funzionamento dei siti di conferimento e dei meccanismi che ne presiedono l’attività. Da anni la sottoscritta chiede questa maggiore attenzione senza avere potuto registrare in merito una positiva risposta se non vaghe e fumose risposte”.



In chiusura, la consigliera si è chiesta anche che fine abbia fatto il "Giornale di Coreglia" dopo lo stop per i mancati contributi.



“Mi chiedo – conclude la consigliera - se esista una reale volontà di riprendere la pubblicazione del giornalino del comune e se sì quali siano le reali prospettive e se, oltre gli eventuali finanziamenti richiesti e non andati a buon fine, si siano individuate alternative percorribili. Da tempo questo tema, che ha, in passato, attivato le proteste di una lunga serie di cittadini, sembra languire nei cassetti della maggioranza”.