Mediavalle : coreglia antelminelli



Taccini: "Bene il contributo sulla palestra, ma prima quattro progetti non finanziati"

venerdì, 8 giugno 2018, 19:37

Continua il "ping-pong" tra il consigliere di minoranza Piero Taccini e il sindaco Valerio Amadei sui contributi concessi (e non concessi) al comune di Coreglia Antelminelli. Pur rallegrandosi infatti per l'ultimo contributo concesso dalla Fondazione Crl per la palestra scolastica di Ghivizzano, Taccini ha ricordato al primo cittadino come la stessa fondazione, in precedenza, non abbia concesso il contributo per altri quattro progetti, tra cui quello per il Giornale di Coreglia, che tutt'ora risulta in stand-by.



"Dopo il mio invito pubblico al sindaco di Coreglia Antelminelli, di partecipare ad un confronto alla presenza dei cittadini, pensavo di non dover più rispondere, tramite organi di stampa al primo cittadino - esordisce il consigliere -. Invece, da bravo politico, ha preferito nuovamente scrivere anziché metterci la faccia".



"Intanto - spiega - sono convinto che per riportare i cittadini ad avere un po’ di fiducia nei politici, bisogna che ci siano dei confronti durante i quali gli stessi cittadini possano interloquire con chi li amministra per capire se quello che gli viene raccontato siano verità o menzogne, guardandoli in faccia. Sono tre anni che il mio gruppo di minoranza sta portando avanti la battaglia affinchè siano effettuate video riprese dei consigli comunali in modo da poter far vedere a tutti i cittadini del comune la faccia di chi siede al tavolo consiliare e far ascoltare tutti gli interventi degli stessi".



"Forse - sottolinea Taccini - siamo alle battute conclusive perché è stato stilato un nuovo regolamento per il consiglio comunale, ma fino a quando non ci sarà l’approvazione dello stesso consiglio non ne sarò convinto. Poi, come chiarito nella lettera pubblica allo stesso sindaco, nella quale lo invitavo al confronto pubblico, la certezza di quello che viene scritto sui giornali può essere data solo presentandola fisicamente, ovvero, mostrando la documentazione di ciò che viene affermato".



"Tengo a precisare ed a ribadire ad Amadei - incalza il consigliere - che, per quanto riguarda i contributi "non" concessi dalla Fondazione CRL, ho espressamente sottolineato il mio rammarico per il diniego degli stessi contributi. E’ vero che “sono i fatti concreti che puntualmente smentiscono quanto viene dato per certo”, ma è anche vero che, se io do la notizia che la Fondazione CRL non ha concesso contributi richiesti per 796 mila 700 euro, più gli 8 mila euro per il Giornale di Coreglia, ho una precisa e chiara documentazione a supporto di ciò che scrivo".



"Per affermare che io “continuo ad insinuare notizie o presagi nefasti per il futuro” - attacca - il sindaco dovrebbe smentire quello che io comunico ai cittadini. Cosa mai fatta fino ad ora. E’ vero, come annunciato dal sindaco, che ultimamente la Fondazione CRL ha concesso un contributo di euro 450 mila euro al comune di Coreglia per il completamento del complesso scolastico di Ghivizzano, per il quale io non posso che esprimere il mio compiacimento, ma è anche vero che il contributo richiesto precedentemente alla stessa Fondazione, per quattro progetti da attuare nel territorio comunale, purtroppo, e sottolineo ulteriormente purtroppo, non sono stati concessi. Che Amadei smentisca quello che io affermo".



"Spero che quest’ultimo contributo concesso - conclude Taccini -, venga speso nei giusti contesti, magari mettendo in atto una parte dei progetti non finanziati precedentemente. La mia attenzione sull’operato di questa maggioranza sarà sempre più attenta perché non mi fido ed ho buoni motivi per affermarlo".