Alba Donati presenta le sue poesie a Lucignana

mercoledì, 15 agosto 2018, 08:49

Durante la serata del Linchetto Fest musica e letteratura si accompagneranno l’un l’altra, per rendere onore al folklore lucchese, con l’esibizione di “Joe Natta e le leggende lucchesi” e la presentazione del libro “L’ora del diavolo”, di Alessio Del Debbio

martedì, 14 agosto 2018, 19:39

Brutto incidente per un anziano signora di circa 80 anni che oggi pomeriggio, intorno alle 17.08, è caduto da un muretto a San Rocco in Turrite, nel comune di Pescaglia, riportando un trauma cranico commotivo per il quale è stato trasferito, in codice rosso, a Cisanello con l'elisoccorso Pegaso

giovedì, 9 agosto 2018, 12:29

Arrestato un marocchino di 40 anni a Piano di Coreglia mentre, all’interno di un esercizio pubblico, disturbava gli avventori in evidente stato di ebbrezza. All’arrivo dei militari, chiamati dai clienti del bar, il maghrebino ha opposto resistenza al controllo

giovedì, 9 agosto 2018, 09:33

La libera associazione di cittadini “Garfagnana Ti Voglio Bene”, ad appena quattro giorni dalla protesta pubblica contro il pirogassificatore di Fornaci davanti al cinema Roma di Barga, fa nuovamente sentire la propria voce denunciando alcuni fatti delinquenziali che sarebbero accaduti nella nottata dell’8 agosto in pieno centro a Piano di...

giovedì, 9 agosto 2018, 08:43

Il consigliere di minoranza Piero Taccini, capogruppo di "Un futuro per Coreglia", torna ad intervenire sulla situazione rifiuti nel suo comune dopo la recente diffida da parte dell'amministrazione nei confronti della vecchia società affidataria del servizio di raccolta e smaltimento

mercoledì, 8 agosto 2018, 13:56

La scelta del luogo è particolarmente significativa non solo per la ubicazione del Museo Catalani, proprio all’interno del Museo del Castagno, ma soprattutto per i legami del lignaggio del musicista Catalani