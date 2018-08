Mediavalle : pescaglia



Cade da un muretto e batte la testa: grave un anziano

martedì, 14 agosto 2018, 19:39

di andrea cosimini

Si trovava su un terreno all'aperto quando, all'improvviso, è cascato da un muretto battendo forte la testa e riportando un forte trauma cranico commotivo. Brutto incidente che ha visto protagonista un anziano signore di circa 80 anni, a San Rocco in Turrite, nel comune di Pescaglia.



L'uomo, intorno 17.08, è caduto perdendo temporaneamente coscienza. Ad accorgersene sarebbero stati i vicini che hanno subito provveduto ad allertare la centrale del 118. Sul posto è stata immediatamente mandata un'ambulanza della Misericordia di Borgo a Mozzano, con medico. Viste le gravi condizioni del paziente, però, è stato fatto alzare anche l'elisoccorso Pegaso.



L'anziano, nel frattempo, ha ripreso coscienza. Visto il trauma cranico è stato comunque trasferito, in codice rosso, all'ospedale Cisanello di Pisa per la cure del caso.