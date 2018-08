Mediavalle : pescaglia



"I libri che cambiano": a San Martino in Freddana incontro sui volumi che vivono dentro di noi

venerdì, 17 agosto 2018, 11:55

Alcune letture ci hanno aiutato a compiere una svolta, alcuni volumi ci hanno fatto aprire gli occhi sul mondo, migliorando la nostra vita e il nostro rapporto con gli altri. È questo il tema centrale dell'iniziativa I libri che cambiano promossa dal comune di Pescaglia, che si svolgerà lunedì 20 agosto alle ore 21 nella biblioteca comunale di San Martino in Freddana presso la scuola secondaria in via della Chiesa.



L'incontro, gratuito e aperto a tutti, sarà guidato da Miriam Dinelli e Sonia Landi. Partendo dalle proprie esperienze inviteranno i presenti a raccontare i libri che ancora oggi vivono dentro di loro.



Per informazioni: comune di Pescaglia, telefono 05833540211.