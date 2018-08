Mediavalle



Pescaglia, 200 mila euro per asfaltare le strade

giovedì, 23 agosto 2018, 11:56

Si sta per concretizzare un altro degli interventi straordinari programmati dall'amministrazione Bonfanti per il 2018. Nel corso del mese di ottobre inizieranno le asfaltature delle strade comunali. Numerose sono le strade in cui sono previsti i lavori, per i quali il comune ha compiuto un investimento di 200 mila euro. Proprio in questi giorni è in corso l'iter amministrativo per l'assegnazione dei lavori.



"Stiamo rispettando l'impegno preso coi cittadini – commenta il sindaco, Andrea Bonfanti -. Nella prima parte dell'autunno daremo il via a una serie di interventi di manutenzione straordinaria della nostra viabilità. Si tratta di opere particolarmente onerose per un Comune delle dimensioni come quelle di Pescaglia ma teniamo particolarmente a porle in essere. Vogliamo infatti aumentare la sicurezza stradale risolvendo alcune delle principali criticità presenti sulla nostra viabilità. Il nostro impegno, naturalmente, prosegue. Una volta terminati questi interventi ne metteremo in programma altri sia in seguito ai sopralluoghi degli uffici comunali sia recependo le segnalazioni dei cittadini giunte anche durante le assemblee pubbliche in corso".



Le principali asfaltature riguarderanno alcuni dei tratti di strada più usurati a Pie' di Scesa, Loppeglia località Masini, Loppeglia Pescherino, Loppeglia centro, la piazza di Fondo Fiano, Fobbia, Fobbia – Trebbio, Convalle, Fondagno, Piegaio Basso, Bucino Spinoli, il bivio per la Posta a Pascoso, Pascoso località Turrite, Piaggiori, Mulino di Puntello – Bucino, il bivio di Mazzane di Sopra, Bucino, San Rocco località Turrite, San Rocco località Cuccetto, Matanna confine bivio Riccione, il piazzale di Villa Buona e la strada di Villa Buona. Altri interventi, diffusi su tutto il territorio, riguarderanno il ripristino di alcuni piccoli cedimenti della sede stradale o dei margini esterni della carreggiata.



Complessivamente quest'anno il comune ha deciso di investire 500 mila euro in interventi straordinari nel settore delle opere pubbliche. Oltre alle asfaltature le risorse sono state destinate al miglioramento dell'efficienza energetica delle scuole con l'installazione di nuovi infissi.