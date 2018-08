Sistema Ambiente: "Raccolta rifiuti, aggrediti tre nostri dipendenti"

Altri articoli in Mediavalle

giovedì, 23 agosto 2018, 11:56

Numerose sono le strade in cui sono previsti i lavori, per i quali il comune ha compiuto un investimento di 200 mila euro. Proprio in questi giorni è in corso l'iter amministrativo per l'assegnazione dei lavori

lunedì, 20 agosto 2018, 15:37

Venerdì 24 agosto alle 21, proiezione dell'ultimo mio documentario "Con le mani e con il cuore" al Museo del Castagno di Colognora di Pescaglia. Saranno presenti gli artigiani che hanno preso parte alle riprese del film. L'ingresso è libero

lunedì, 20 agosto 2018, 10:26

A Porcari, nei primi sei mesi del 2018, la raccolta dei Raee è aumentata del 19,13 per cento rispetto all’anno precedente. Seguono Villa Basilica, con 7,19 kg di Raee pro capite e Pescaglia con 5,32 dove la raccolta di questi materiali è salita quest’anno del 18,04 per cento rispetto al...

venerdì, 17 agosto 2018, 11:55

Alcune letture ci hanno aiutato a compiere una svolta, alcuni volumi ci hanno fatto aprire gli occhi sul mondo, migliorando la nostra vita e il nostro rapporto con gli altri. È questo il tema centrale dell'iniziativa I libri che cambiano promossa dal comune di Pescaglia, che si svolgerà lunedì 20...

giovedì, 16 agosto 2018, 16:12

L’assessore all’igiene del territorio Sabrina Santi, d’intesa con l’ufficio ambiente, comunica che è prossima la riapertura dell’ecocentro in località Camparlese nella frazione di Ghivizzano

giovedì, 16 agosto 2018, 11:10

Tutto pronto per la prima edizione di "Linchetto Fest", manifestazione dedicata alla cultura, alle tradizioni e alle leggende. Domani dalle 15 fino a sera a Pescaglia capoluogo ci saranno tanti appuntamenti aperti a tutti, dal mercatino dell'artigianato all'enogastronomia locale, dalla musica ai disegni