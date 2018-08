Mediavalle



Tutto pronto per il "Linchetto Fest" a Pescaglia

giovedì, 16 agosto 2018, 11:10

Tutto pronto per la prima edizione di "Linchetto Fest", manifestazione dedicata alla cultura, alle tradizioni e alle leggende. Domani (venerdì 17 agosto) dalle 15 fino a sera a Pescaglia capoluogo ci saranno tanti appuntamenti aperti a tutti, dal mercatino dell'artigianato all'enogastronomia locale, dalla musica ai disegni.



Per l'occasione ci sarà anche il campionato mondiale di tappini denominato Linchetto's Cup con due categorie (giovani alle 15 e adulti alle 16.30), la musica di folklore con i Bricanti di Valdolio e il concerto di Joe Natta e le leggende lucchesi dalle 21 con l'intervento dello scrittore Alessio Del Debbio. Nel pomeriggio sono alle 16.30 sono inoltre in programma le "Letture in musica", presentate da Nicola Pardini con l'incontro con gli scrittori Alfredo Gori, Helga Battaglini, Maurizio Guidi, Samuele Atzori e Romano Pieri. Spazio anche al disegno con "Io lo vedo... tu cosa vedi? Disegnalo", laboratorio di disegno con Antonio Tregnaghi.



Per informazioni: Comune di Pescaglia 058335401, 349/6669432.