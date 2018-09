A Colognora di Pescaglia il concerto "Ricordando Giuseppe e Nicola"

Altri articoli in Mediavalle

martedì, 18 settembre 2018, 14:18

Tutela della diversità paesaggistica e dei caratteri culturali tradizionali del territorio, nuove aree turistico ricettive e uno spazio di sosta per i camper, un auditorium per gli eventi culturali, una nuova area di edilizia residenziale pubblica e un cimitero per animali di affezione.

lunedì, 17 settembre 2018, 19:03

Tra i temi "caldi" del consiglio le continue proroghe al termine dei lavori allo stadio di Ghivizzano, i disservizi legati alla raccolta rifiuti e la richiesta dei cittadini di riaprire il Giornale di Coreglia (quest'ultima rimasta in sospeso).

domenica, 16 settembre 2018, 17:44

Una donna di 30 anni è caduta oggi da cavallo in un maneggio di San Rocco in Turrite, nel comune di Pescaglia, riportando due fratture, ad un braccio ed una gamba. E' stato fatto alzare l'elissoccorso Pegaso 3 che l'ha accompagnata, in codice giallo, all’ospedale Versilia

venerdì, 14 settembre 2018, 14:26

Si è svolta oggi, presso la sala della “Eat Valley” di Ghivizzano, la presentazione degli interventi compiuti dal Consorzio 1 Toscana Nord sui corsi d'acqua della Mediavalle. Numerose le istituzioni presenti vista la portata dei lavori che hanno interessato gran parte dei comuni della Mediavalle

venerdì, 14 settembre 2018, 13:58

Undici nuovi monitor in alcune stazioni del bacino della Lucchesia per le informazioni di viaggio. I nuovi supporti sono stati installati sulla Lucca-Aulla nelle stazioni di San Pietro a Vico, Ponte a Moriano, Diecimo, Borgo a Mozzano, Ghivizzano

venerdì, 14 settembre 2018, 11:58

Sono alle battute conclusive i lavori dell'amministrazione comunale di Pescaglia nelle scuole del territorio. Oltre alle manutenzioni ordinarie, l'investimento principale, pari a 300 mila euro, ha riguardato la sostituzione degli infissi alla primaria di Piegaio e alle secondarie di San Martino in Freddana e Pescaglia