Al Museo del Castagno la proiezione del video “Alpi Apuane uniche e irripetibili”

mercoledì, 26 settembre 2018, 09:10

Il consigliere di minoranza Pietro Frati, capogruppo di "Movimento per Coreglia", interviene dopo il comunicato rilasciato dalla maggioranza in cui si annuncia la propria assenza all'incontro, richiesto e voluto dai cittadini, giovedì 27 settembre al Teatro Bambi (incontro che si svolgerà comunque anche senza i rappresentanti dell'amministrazione)

martedì, 25 settembre 2018, 17:53

Non ci sarà nessun confronto. Per lo meno con l'amministrazione comunale. Con una nota, infatti, la giunta coreglina ha ribadito la propria assenza all'incontro, fissato per giovedì 27 settembre al Teatro Bambi, voluto e richiesto dai cittadini per discutere delle problematiche del comune

martedì, 25 settembre 2018, 11:53

Confermato per giovedì 27 settembre alle 21, presso il teatro “Bambi”, l’atteso incontro della cittadinanza del capoluogo, per discutere dei problemi del comune, nonostante la dichiarata assenza di sindaco e amministratori di Coreglia. I referenti degli organizzatori, Bonaldi, Gambogi e Guidotti, intervengono a distanza di pochi giorni dall'evento

martedì, 25 settembre 2018, 11:42

Nel biennio 2017/2018, grazie al PSR – Piano di Sviluppo Rurale - sono stati realizzati, tra Garfagnana e Mediavalle ben 28 lavori di salvaguardia e manutenzione in aree boscate. Stamani, presso il ristorante l'Alpino di Monsagrati ha auto luogo un incontro per presentare ai cittadini le operazioni svolte

domenica, 23 settembre 2018, 09:22

Il consigliere di minoranza Pietro Frati, capogruppo di "Movimento per Coreglia", attacca l'amministrazione comunale sulla raccolta rifiuti sottolineando come, nonostante le rassicurazioni, i disservizi sul territorio siano ancora presenti

sabato, 22 settembre 2018, 15:30

Per illustrare i progetti realizzati ed in corso d’opera, l’ente consortile organizza una nuova iniziativa pubblica. L’appuntamento è per martedì (25 settembre), a partire dalle 9, nella sala del ristorante “l’Alpino” a Monsagrati, nel comune di Pescaglia