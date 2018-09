Mediavalle : coreglia antelminelli



Amadei: "Trasporto scolastico, disagi per alunni e famiglie"

venerdì, 7 settembre 2018, 13:58

Il primo cittadino di Coreglia, Valerio Amadei, ha comunicato l'impossibilità di garantire alcuni servizi di ritorno delle scuole, fino a lunedì 1 ottobre, dopo aver visionato l'orario provvisorio deliberato dal collegio plenario dell'Istituto Comprensivo di Coreglia Antelminelli, dal 17 fino al 29 settembre, e dopo aver preso atto, ancora una volta, che la dirigenza scolastica provinciale e locale non è in grado di garantire fin dall’inizio dell’anno scolastico un regolare orario e un adeguato preavviso al comune ed agli utenti.

Questo, nello specifico, l'orario provvisorio deliberato dal collegio: scuole infanzia (Coreglia Capoluogo 8.15 - 13.15; Calavorno 8.15 - 13.15); scuole primarie (Coreglia Capoluogo 8.15 - 12.15; Piano di Coreglia 8.30 - 12.30; Ghivizzano 8.30 - 12.30); scuola secondaria di 1° grado (8.30 - 11.30).

"Esprimo il mio disappunto - commenta il sindaco - per la situazione di disagio creata agli alunni in termini di minore attività didattica, alle famiglie per le problematiche connesse al trasporto ed alla custodia dei minori, ed all'amministrazione per la oggettiva e materiale impossibilità di dare risposte alla cittadinanza che spesso ed erroneamente attribuisce al comune responsabilità non proprie".

"L'amministrazione - prosegue il primo cittadino - ha verificato con l’azienda Vaibus scarl, gestore del servizio di trasporto scolastico (TPL a porte aperte) che, in base agli orari delle corse dalla stessa effettuate, non è possibile garantire il servizio di ritorno per le seguenti scuole: scuola infanzia Coreglia Capoluogo e Calavorno uscita delle ore 13.15; scuole primarie di Coreglia Capoluogo, Piano di Coreglia, Ghivizzano uscita delle ore 12.30 (12.15 per Coreglia) limitatamente alla giornata del sabato; scuola secondaria primo grado uscita delle ore 11.30".



"Il comune - aggiunge Amadei - ha preso anche atto che non ha nella propria disponibilità personale e mezzi idonei a garantire il servizio in sostituzione di Vaibus scarl".



"Comunichiamo quindi - conclude il sindaco - l'impossibilità di garantire i servizi di ritorno come sopra evidenziati fino a lunedì 1 ottobre. Confidiamo anche nella collaborazione della dirigente scolastica al fine di dare la massima informazione agli alunni ed alle loro famiglie di quanto sopra disposto".