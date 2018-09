Cade da cavallo, interviene Pegaso

Altri articoli in Mediavalle

venerdì, 14 settembre 2018, 14:26

Si è svolta oggi, presso la sala della “Eat Valley” di Ghivizzano, la presentazione degli interventi compiuti dal Consorzio 1 Toscana Nord sui corsi d'acqua della Mediavalle. Numerose le istituzioni presenti vista la portata dei lavori che hanno interessato gran parte dei comuni della Mediavalle

venerdì, 14 settembre 2018, 13:58

Undici nuovi monitor in alcune stazioni del bacino della Lucchesia per le informazioni di viaggio. I nuovi supporti sono stati installati sulla Lucca-Aulla nelle stazioni di San Pietro a Vico, Ponte a Moriano, Diecimo, Borgo a Mozzano, Ghivizzano

venerdì, 14 settembre 2018, 11:58

Sono alle battute conclusive i lavori dell'amministrazione comunale di Pescaglia nelle scuole del territorio. Oltre alle manutenzioni ordinarie, l'investimento principale, pari a 300 mila euro, ha riguardato la sostituzione degli infissi alla primaria di Piegaio e alle secondarie di San Martino in Freddana e Pescaglia

venerdì, 14 settembre 2018, 08:40

Il consigliere di minoranza Piero Taccini, capogruppo di "Un futuro per Coreglia", torna ad intervenire sul campo sportivo di Ghivizzano segnalando come il comune coreglino abbia richiesto la quinta proroga sul termine dei lavori

mercoledì, 12 settembre 2018, 14:04

Anche il sindaco di Coreglia, Valerio Amadei, decide di scendere in campo sulla questione "pirogassificatore" alla Kme di Fornaci di Barga rigettando qualsiasi posizione pregiudiziale e dichiarandosi in attesa del progetto presentato dall'azienda prima di pronunciarsi

martedì, 11 settembre 2018, 13:27

Per illustrare i progetti, in corso d’opera, l’ente consortile organizza adesso un’iniziativa pubblica: la prima di una serie di assemblee, che si svilupperanno in tutte le aree del territorio di competenza