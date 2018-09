Mediavalle : ghivizzano



Consorzio, oltre un milione di investimenti per sette cantieri in Mediavalle

venerdì, 14 settembre 2018, 14:26

di tommaso boggi

Si è svolta oggi, presso la sala della “Eat Valley” di Ghivizzano, la presentazione degli interventi compiuti dal Consorzio 1 Toscana Nord sui corsi d'acqua della Mediavalle.

Numerose le istituzioni presenti vista la portata dei lavori che hanno interessato gran parte dei comuni della Mediavalle e che hanno visto un investimento di circa 18 milioni di euro su quello che il sindaco di Coreglia Amadei ha definito “uno dei territori più belli d'Italia ma proprio per questo fragile”.

Il sindaco Andreuccetti di Borgo a Mozzano ha poi spiegato la strategia utilizzata, che ha visto un'azione di totale collaborazione tra comuni e consorzio, così da “avere la capacità di rispondere a tutte le esigenze del territorio, anche grazie alla partecipazione di chi su questo territorio amministra e di chici investe. Se ogni comune andasse per conto proprio non andrebbe da nessuna parte”.



Il presidente del Consorzio Ridolfi ha invece mostrato alla sala la gran mole di opere effettutate con ben 88 cantieri la cui media di completamento si ingira attorno ai 6mesi ciascuno. Anche Ridolfi ha comunque voluto sottolineare come sia stato possibile realizzare il tutto solo grazie “ad una sinergia tra tutti i comuni. Oltre che grazie a tutti i dipendenti del Consorzio che hanno portato a compimento tutto questo”.

Ha concluso l'assessore regionale Remaschi che, si è detto “soddisfatto del lavoro svolto perché i finanziamenti sono stati divisi in maniera equa”.



Il consorzio ha annunciato, infine, di investire un milione e 400 mila euro per sette cantieri grazie ai finanziamenti dell’Unione europea. In Mediavalle, gli interventi finanziati dal PSR riguardano: a Pescaglia, il Solco di Capacchi (108mila euro, cantiere concluso), Fosso del Pratalino (110mila euro, cantiere concluso), Torrente Vincioa (117mila euro, cantiere concluso); a Coreglia Antelminelli, località La Villa a Tereglio (120mila euro, cantiere concluso), località Corvetti a Tergelio (183mila euro, cantiere concluso); Torrente Ania (due interventi: località Le Strette, 200mila euro intervento conclusi; località Scopaio. 535mila euro, intervento da avviare).