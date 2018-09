Mediavalle



Coreglia, cittadini incontrano il sindaco

martedì, 25 settembre 2018, 11:53

Giovedì 27 settembre alle 21, presso il teatro “Bambi”, è previsto l’atteso, e da più parti auspicato, confronto fra la cittadinanza del capoluogo e il sindaco e gli amministratori di Coreglia. I referenti degli organizzatori, Bonaldi, Gambogi e Guidotti, intervengono a distanza di pochi giorni dall'evento.

"Al momento - esordiscono - non è ancora ufficialmente dato di sapere se il sindaco e gli assessori si presenteranno al civico teatro. Per il momento è giunta solo agli organizzatori l’autorizzazione all’uso del teatro con un bollettino da 45 euro per le spese. Sì avete capito bene, per parlare con il sindaco dei problemi della comunità, quindi della cosa di tutti, prima bisogna pagare. Non sappiamo giudicare questa insolita richiesta, ma una cosa è certa dicono gli organizzatori, faremo una pubblica colletta fra i partecipanti e pagheremo quanto richiesto".

"Ma perché siamo giunti a questo punto? - spiegano - Credo sia lecito sapere perché la popolazione in modo autonomo, libero, spontaneo e apartitico ha convocato questo incontro. Semplice: perché non c’è mai stato un momento di confronto di consultazione di ascolto verso i bisogni e i disservizi evidenziati in questi ultimi anni. Decisioni o mancate decisioni calate sulla testa della cittadinanza spesso, purtroppo, in palese contrasto con il buon senso e il buon agire del padre di famiglia".

"Non è solo la chiusura del giornale che ha fatto scattare la molla della protesta - incalzano -, il degrado del territorio dell’igiene pubblica della raccolta dei rifiuti urbani, della indecorosa e irriverente situazione in cui versa il cimitero urbano, e tanti altri disservizi hanno fatto traboccare il vaso. Ma è la mancanza di risposte, la non considerazione delle petizioni fatte, la mancata considerazione delle persone in quanto tali, hanno fatto si che vi fosse la necessità di un pubblico chiarimento. Può sembrare strano, ma nel territorio dove le cifre politiche del partito di riferimento del sindaco raggiungono percentuali bulgare, vi sia una risposta così deludente e talvolta inesistente della classe politica!"

"Siamo persone civiche, educate, tolleranti e rispettose - spiegano -, vogliamo risposte vogliamo un confronto serio, democratico e sereno: gli amministratori non abbiano dunque timore nel presentarsi, abbiano risposte ed idee chiare questo sì".



"E’ un momento di democrazia diretta - concludono -, tutti sono invitati a partecipare, tutti avranno parità di dignità e di parola. Naturalmente l’incontro avrà luogo in ogni caso, così come ognuno liberamente potrà farsi una propria opinione. Come diceva Gaber, “La Libertà non è uno spazio vuoto, la libertà è partecipazione”.