Coreglia, l'amministrazione: "Non parteciperemo all'incontro con i cittadini"

martedì, 25 settembre 2018, 11:53

Confermato per giovedì 27 settembre alle 21, presso il teatro “Bambi”, l’atteso incontro della cittadinanza del capoluogo, per discutere dei problemi del comune, nonostante la dichiarata assenza di sindaco e amministratori di Coreglia. I referenti degli organizzatori, Bonaldi, Gambogi e Guidotti, intervengono a distanza di pochi giorni dall'evento

martedì, 25 settembre 2018, 11:42

Nel biennio 2017/2018, grazie al PSR – Piano di Sviluppo Rurale - sono stati realizzati, tra Garfagnana e Mediavalle ben 28 lavori di salvaguardia e manutenzione in aree boscate. Stamani, presso il ristorante l'Alpino di Monsagrati ha auto luogo un incontro per presentare ai cittadini le operazioni svolte

domenica, 23 settembre 2018, 09:22

Il consigliere di minoranza Pietro Frati, capogruppo di "Movimento per Coreglia", attacca l'amministrazione comunale sulla raccolta rifiuti sottolineando come, nonostante le rassicurazioni, i disservizi sul territorio siano ancora presenti

sabato, 22 settembre 2018, 15:30

Per illustrare i progetti realizzati ed in corso d’opera, l’ente consortile organizza una nuova iniziativa pubblica. L’appuntamento è per martedì (25 settembre), a partire dalle 9, nella sala del ristorante “l’Alpino” a Monsagrati, nel comune di Pescaglia

venerdì, 21 settembre 2018, 14:47

Si è svolto un sopralluogo nel capoluogo, e precisamente nella piazza Mazzini dove il parcheggio denominato “Piantaio” necessita di una attenta e costante valutazione. Già da alcuni mesi l’amministrazione comunale aveva posto attenzione a questa problematica

giovedì, 20 settembre 2018, 16:27

Una giornata importante quella di domenica a Piano di Coreglia, che segna un cambio di passo per la Misericordia e per tutta la comunità. Con l’inaugurazione “Largo della Memoria” si sono volute infatti ricordare tutte quelle persone che hanno fatto molto per il paese di Piano di Coreglia