Frati: "È vergognoso che un'amministrazione si sottragga all'incontro con i cittadini"

mercoledì, 26 settembre 2018, 09:10

"È vergognoso che un'amministrazione comunale si sottragga all'invito di una parte di popolazione per parlare anche, e soprattutto, di problemi che attanagliano il nostro territorio". Esordisce così il consigliere di minoranza Pietro Frati, capogruppo di "Movimento per Coreglia", dopo il comunicato rilasciato dalla maggioranza in cui si annuncia la propria assenza all'incontro, richiesto e voluto dai cittadini, giovedì 27 settembre al Teatro Bambi (incontro che si svolgerà comunque anche senza i rappresentanti dell'amministrazione).



"È vergognoso - incalza Frati - che nel corso dell'ultima assemblea di consiglio comunale, svoltasi nella sala della sede distaccata di Ghivizzano lunedì 17 settembre, alla domanda, da me fatta, se la maggioranza avrebbe aderito, e quindi partecipato, a questa assemblea voluta da cittadini del nostro comune, non abbia avuto nessuna risposta. È vergognoso che una maggioranza che si è insediata ottenendo oltre l'85 per cento dei consensi non riesca, dopo poco più di tre anni, dialogare ed interloquire con i propri cittadini".



"A mio avviso - conclude il consigliere - è, semplicemente, vergognoso! Per quanto riguarda me ed il mio gruppo, la presenza non è nemmeno discutibile, ma sicuramente di obbligo verso i cittadini, ovviamente per il ruolo che ci compete".