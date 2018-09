Mediavalle : coreglia antelminelli



Giornale di Coreglia, i cittadini chiedono un incontro pubblico: "Vogliamo delle risposte"

lunedì, 3 settembre 2018, 13:46

di andrea cosimini

E' passato quasi un mese dalla deposizione delle 281 firme (raccolte esclusivamente tra i cittadini del capoluogo) presso gli uffici del comune di Coreglia, ma, ancora, da parte dell'amministrazione, non sono giunte risposte in merito alla richiesta di riabilitazione del Giornale di Coreglia. La popolazione ha deciso quindi di far sentire di nuovo la propria voce pubblicando un nuovo articolo, uscito sotto la testata "La Voce di Coreglia" (giornale storico coreglino riesumato "clandestinamente" proprio per sopperire all'assenza del trimestrale locale), stampato e affisso dai paesani lungo le vie del capoluogo.



Nell'articolo, oltre a ripercorrere le più recenti tappe della "battaglia" portata avanti dalla popolazione, ci si rivolge direttamente ai vertici del Pd locale affinché scendano direttamente in campo in sostegno del giornale.



"Desideriamo ringraziare - dichiarano i sostenitori del trimestrale - tutti i giornalisti che hanno scritto in nostra difesa e tutte quelle, non poche, persone, che pur non essendo coreglini, venute a conoscenza di questo grave atto antidemocratico, hanno espresso il loro sconcerto e ci hanno invitato a proseguire nella lotta, a non arrendersi, e come ultima "chance" a chiedere l'aiuto del senatore Marcucci che in qualche occasione è stato presente a Coreglia, con il sindaco e i suoi assessori, e pregarlo di convincere i suoi compagni di partito con un atto di sana democrazia, a ridar vita al giornale di Coreglia".



"Se ciò avvenisse - sottolineano - il sindaco ed i suoi assessori dimostrerebbero che il Pd è tornato ad essere il partito che non tradisce i suoi elettori e che ha a cuore i valori fondamentali della democrazia: in questo noi confidiamo!"



Intanto, il 24 agosto, è stata protocollata in comune un'altra lettera, rivolta al primo cittadino Valerio Amadei, in cui è stato richiesto un incontro pubblico presso il teatro "Bambi" per poter incontrare l'amministrazione comunale e discutere sulle varie problematiche del paese. L'incontro, inizialmente richiesto per il 20 settembre alle 21, è stato spostato al 27 settembre. Tra i temi che verranno sollevati dalla cittadinanza, a questo punto, ci sarà sicuramente anche quello legato alla questione del Giornale di Coreglia.



"Il 27 settembre - hanno concluso infatti i cittadini -, in occasione dell'assemblea pubblica, si spera di apprendere parole di buon senso!"