Mediavalle : coreglia antelminelli



Giornale di Coreglia, nessuna risposta in consiglio

lunedì, 17 settembre 2018, 19:03

di andrea cosimini

Una seduta ricca di argomenti, frutto anche delle tante interpellanze accumulate nel tempo (alcune risalenti addirittura a giugno), che è stata un po' un antipasto di quello che sarà l'incontro pubblico, richiesto dalla cittadinanza, per il 27 settembre, alle 21, presso il teatro "Bambi" di Coreglia.

Tra i temi "caldi" del consiglio, sollevati dal consigliere di minoranza Pietro Frati, capogruppo di "Movimento per Coreglia": il termine dei lavori allo stadio di Ghivizzano (ormai alla quinta proroga richiesta), la chiusura del Giornale di Coreglia (per il quale sono state depositate oltre 280 firme dai residenti del capoluogo) e i disservizi nella raccolta dei rifiuti (per cui è scattata la diffida alla ditta incaricata del servizio da parte dell'amministrazione). Altre questioni portate all'attenzione del consiglio, stavolta da parte del consigliere di opposizione Piero Taccini, capogruppo di "Un futuro per Coreglia": bollette Gaia, servizi associati, regolamento comunale, muretto Tereglio e uso della sala consiliare di Ghivizzano (dove peraltro si è svolta la seduta consiliare).

Taccini è partito a gamba tesa interrogando subito la giunta sul regolamento del consiglio comunale. Una questione squisitamente "tecnica", relativa, soprattutto, alle modalità di presentazione delle mozioni. Il consigliere, in particolare, ha lamentato di voler andare oltre il "soddisfatto/non soddisfatto" nelle repliche alla giunta. Sul punto ha risposto il consigliere di maggioranza Reali: "Il regolamento comunale risaliva al 1982 - ha detto - e andava necessariamente rivisto. L'invito è a chiudere questa pratica entro la fine dell'anno scrivendo le regole del gioco insieme. Su mozioni ormai andiamo avanti per prassi, ma concludiamo il nuovo regolamento alla svelta". "Richiamo comunque al buon senso - ha aggiunto il sindaco Amadei - perché c'è un limite di tempo da rispettare nei consigli".

L'interrogazione di Taccini, come spiegato dal consigliere, derivava soprattutto dal fatto che, come accaduto in questa seduta, le mozioni tendono ad accumularsi nel tempo costringendo i consiglieri, spesso, ad avere poco tempo per discuterle.

E' toccato poi a Frati portare l'attenzione del consiglio sulle tre tematiche "clou" del momento: stadio di Ghivizzano, Giornale di Coreglia e raccolta dei rifiuti. Sul primo ha risposto il consigliere Emilio Volpi: "Il 31/12/2018 - ha spiegato - scade il termine previsto dei lavori, l'importo è rimasto invariato rispetto a quanto stimato nel 2015, con le sole spese aggiuntive (62 mila euro) relative alle utenze che inizialmente non erano previste". Sul secondo punto, la chiusura del trimestrale locale, l'assessore Sabrina Santi è stata invece lapidaria: "Sul Giornale di Coreglia fa fede la decisione presa dal consiglio comunale". Stop. Nemmeno un accenno all'accoglimento o meno della richiesta, protocollata in comune, dai cittadini del capoluogo sulla sua riapertura. Il che non fa ben sperare sull'incontro del 27. Sul terzo punto, infine, sempre l'assessore Santi ha chiarito: "Non è vero che, da giugno a oggi, non è cambiato nulla sulla raccolta dei rifiuti, soprattutto nelle frazioni del territorio. La società Adigest (che ha vinto l'appalto nel 2016) ha avuto grosse difficoltà finanziarie. I disservizi quindi non sono riconducibili all'amministrazione. Sono state applicate delle penali e ora c'è stato un cambio della ditta. Il servizio non sarà ottimale, ma è migliore".

Durante il consiglio, infine, c'è stato modo di presentare anche le sei richieste di finanziamento, avanzate dall'amministrazione (e con il voto contrario della minoranza), da inserire nel piano triennale dei lavori pubblici per la messa in sicurezza delle seguenti opere: cimitero di Coreglia, cimitero di Tereglio e Vitiana, sistemazione dell'area esterna delle scuole del capoluogo, sistemazione di due frane, e messa in sicurezza della strada di accesso al paese di Vitiana.