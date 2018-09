Mediavalle : coreglia antelminelli



Giornale di Coreglia, Taccini presente all'incontro pubblico: "Anche io voglio risposte dal sindaco"

mercoledì, 5 settembre 2018, 08:42

Ci sarà anche il consigliere di minoranza Piero Taccini, capogruppo di "Un futuro per Coreglia", all'incontro che la cittadinanza ha richiesto al sindaco per il 27 settembre alle 21, presso il teatro "Bambi", per discutere sulle varie problematiche del paese. Il consigliere, in attesa ancora che il suo invito ad un confronto pubblico con il primo cittadino venga accettato, ha colto subito l'occasione per annunciare di voler intervenire per avere alcune spiegazioni su questioni relative a provvedimenti presi dalla maggioranza.



L'incontro del 27 si preannuncia quindi interessante. Anche perché, uno dei temi trattati sarà sicuramente quello inerente la chiusura del trimestrale locale, Il Giornale di Coreglia, per cui 281 cittadini del capoluogo hanno depositato in comune 281 firme contrarie.



A tal proposito, Taccini ha voluto commentare l'appello, apparso nel testo dell'ultimo articolo su La voce di Coreglia, "clandestinamente" riapparso per le vie del paese, rivolto al senatore Pd Andrea Marcucci affinché possa convincere i suoi compagni di partito, tutti facenti parte della maggioranza che ha deciso la chiusura del trimestrale di informazione coreglino, a ritornare sui loro passi e ridare finalmente vita al giornale.



"lo mi auguro innanzitutto - ha esordito Taccini - che questi cittadini siano più fortunati di me e che il sindaco accetti l'invito a lui rivolto. Come consigliere di minoranza, in più di un'occasione, e pubblicamente, ho chiesto al sindaco Amadei un incontro pubblico senza mai avere risposta".



"Nel caso che il primo cittadino accetti l'invito - incalza il consigliere -, sarà una buona occasione, mettendomi dalla parte del pubblico, per chiedere alcune spiegazioni su questioni relative a provvedimenti presi da questa maggioranza e vedere se in quel momento riuscirà a darmi una risposta che corrisponda a verità, a differenza di quanto risposto ad interrogazioni comunali, da me presentate. Sarò breve per lasciare ampio spazio ai cittadini richiedenti l'incontro, ma sarò talmente chiaro nell'esporre un paio di argomenti, dei quali ancora i cittadini niente sanno, che farò capire, in pochissimo tempo, ai cittadini presenti, a chi hanno dato la loro fiducia per amministrare il loro comune. Tutti gli altri argomenti li terrò in serbo per quando il primo cittadino accetterà il dibattito pubblico da me richiesto e che continuerò a richiedere fino a maggio 2020, data in cui i cittadini dovranno dare la loro fiducia a nuovi amministratori".



"Spero - conclude Taccini - che, nell'occasione di questo incontro, se ci sarà, il sindaco non si permetta di farmi uscire dal teatro ritenendomi persona non invitata, cosa che si è già permesso di fare in altra occasione durante un incontro con una rappresentanza di cittadini di una trazione tenutosi nel suo ufficio. Anche questo fa parte della sua democrazia. Vorrei anche dire ai cittadini che hanno chiesto l'aiuto al senatore Marcucci che, probabilmente, come recita un famoso proverbio, modificato per l'occasione, "non si muove foglia che il senator non voglia". Questo vuole significare che, o il Marcucci è sempre stato d'accordo con la chiusura del Giornale di Coreglia e di tante altre cose fatte malamente dall'amministrazione piddina di Coreglia, o il sindaco e la sua maggioranza hanno sempre preso iniziative senza mettere al corrente il capo del loro partito in questa zona. Entrambe le ipotesi non fanno certo onore al partito, cosiddetto "democratico", in questa valle".