Mediavalle : piano di coreglia



Giornata di festa alla Misericordia: inaugurato il "Largo della Memoria"

giovedì, 20 settembre 2018, 16:27

di loreno bertolacci

Una giornata importante quella di domenica a Piano di Coreglia, una giornata che segna un cambio di passo per la Misericordia e per tutta la comunità. Con l’inaugurazione “Largo della Memoria” si sono volute infatti ricordare tutte quelle persone che hanno fatto molto per il paese di Piano di Coreglia, definite appunto nella locandina “persone di buona volontà”. In questo modo è stata evidenziata, anche per generazioni future, un’attività, quella del volontariato, che per anni ha distinto la Misericordia di Piano di Coreglia, una realtà oramai indispensabile che offre una moltitudine di servizi coadiuvando quello pubblico.



Una giornata ricordando i tanti volontari che hanno dedicato e dedicano gran parte del loro tempo libero a servizio gratuito della collettività. La Misericordia di Piano di Coreglia - ci tengono a sottolineare i volontari - non ha mai avuto, e non ha per il momento, nessun dipendente a tempo pieno ma tutti di servizi sono fatti da volontari con un coordinamento costituito da contatti telefonici a tutte le ore del giorno e della notte. Simpaticamente, il governatore ha evidenziato questo fatto, ovvero la piena disponibilità di tutti i volontari a rispondere e partire a tutte le ore del giorno e della notte, quando necessario per lo svolgimento del prezioso lavoro, anche fuori della turnazione programmata.



Un bel gruppo quello di Piano di Coreglia, che mira ancora più in alto con il bel progetto della nuova sede e tante iniziative che porteranno - come tutti si augurando - a un ulteriore cambio di passo in una crescita vertiginosa che da lustro a tutta la comunità.



Dopo una breve presentazione del governatore, c’è stato lo scoprimento di una lapide che ricordi alle generazioni future l’operato dei volontari e l’importanza che ha avuto negli anni questa realtà. L’inaugurazione di una “panchina rossa” in ricordo di Vanessa Simonini, vittima di violenza contro le donne ha avuto come ospiti illustri la mamma di Vanessa ed il presidente dell’associazione “Non ti scordar di te” Maria Stella Adami. E’ stato un momento toccante che ha evidenziato un problema sociale al quale nessuno si può sottrarre e per il quale il volontariato può costituire un valido aiuto alla lotta e soprattutto alla prevenzione.



Altra inaugurazione è stata quella di un indispensabile mezzo di aiuto ai volontari per far salire e scendere le scale a persone con difficoltà deambulatorie. Un premio è stato dato alla professoressa Grazia Maria Tordi per il suo impegno nella comunità come insegnante, poetessa, scrittrice ed in particolare socia illustrissima della Misericordia di Piano di Coreglia.



Tante persone sono intervenute nel pomeriggio di domenica all’importante manifestazione e soprattutto tanti giovani, a dimostrazione della forza e soprattutto dell’indirizzo del messaggio che la Misericordia di Piano di Coreglia vuole dare alle nuove generazioni. Educare al volontariato vuol dire continuare in questo importante servizio sociale.



Un gruppo di ragazzi che stanno frequentando il corso di musica presso la sede della misericordia si sono esibiti con alcuni brani musicali insieme ad Alessia Berlingacci che ha allietato la cerimonia con una bella esibizione canora. Alla fine l’immancabile e ricco buffet dove tutti hanno potuto gustare prodotti locali offerti o cucinati sempre dai quei volontari sempre pronti ad aiutare il prossimo.



Alla manifestazione hanno partecipato le forze dell’ordine e rappresentati delle istituzioni locali, rappresentati degli alpini ed il parroco che dopo una preghiera ha benedetto i presenti. Tanta voglia di fare, tanti programmi per il futuro e soprattutto tanto coinvolgimento emotivo fanno della Misericordia di Piano di Coreglia un fiore all’occhiello per tutta la collettività e per il comune; una realtà che si merita tutto l’appoggio da parte di tutti.



Il governatore e tutti i componenti della misericordia ringraziano per la loro particolare vicinanza Tardelli edilizia di Fabrizio Tardelli, floricoltura Eros De Paris, marmi Parducci e Piacentini, Nutini Alberto costruzioni e Bianchini Oscar oltre tutti gli intervenuti alla manifestazione di domenica e tutte le “persone di bona volontà” che ogni giorno mettono a servizio della collettività una parte del loro tempo.