Mediavalle : coreglia antelminelli



I parroci dopo l'assemblea: "Amministrazione sorda ai lamenti del popolo"

sabato, 29 settembre 2018, 19:28

La chiesa scende in campo. Dopo la clamorosa assenza dell'amministrazione comunale coreglina all'assemblea pubblica, voluta e richiesta dai cittadini per confrontarsi sui problemi del paese, i due parroci locali, don Nando Ottaviani e don Giuseppe Andreozzi, hanno deciso di scrivere una lettera per invitare ad una riflessione sull'attuale situazione nel comune anche all'interno della stessa comunità cristiana.



Nella lettera (riportata integralmente qua sotto) si condanna, senza sé e senza ma, la decisione della giunta di non prendere parte al confronto con la cittadinanza:



Come ripetutamente evidenziato nella cronaca di questi ultimi mesi, la popolazione della comunità coreglina fa sempre più fatica a trovare modi e spazi di dialogo con l'amministrazione comunale, non certo per questioni di dibattito politico ma in ordine a urgenze di decoro e funzionalità della civile convivenza.



Se da una parte sono comprensibili le difficoltà che incontra chi è chiamato ad amministrare, è però assolutamente da riprovare che gli stessi amministratori si escludano dal confronto con la propria gente, come è accaduto per l'incontro popolare cittadino del 27 settembre 2018. Chi dal popolo è stato rivestito di autorità per risolvere i problemi, di quel potere ha fatto scudo per non ascoltare il lamento del popolo.



La situazione diventa così grave, che come parroci riteniamo debba essere motivo di riflessione anche all'interno della comunità cristiana. Tanto più che i rapporti tra parrocchie e amministrazione comunale hanno avuto e dovrebbero continuare ad avere inevitabili punti di contatto e convergenza, per quella necessaria sussidiarietà che mai dovrebbe mancare tra i diversi soggetti attivi su un territorio.



In particolare, persistendo questa situazione, sentiamo di interrogarci sul senso della partecipazione in forma ufficiale della rappresentanza comunale alle manifestazioni pubbliche di fede vissute nei nostri paesi. Queste infatti, pur nel rispetto delle relative diversità e competenze, esigono che vi sia reciproca disponibilità, stima e solidarietà fra i presenti. Onde evitare che di fronte ad un altare prevalga l'ipocrisia dei comportamenti.



Una riflessione da cui non può esimersi chiunque partecipi a momenti di preghiera, personalmente o in forma di rappresentanza. I gesti che si compiono durante la sacra liturgia, infatti, devono esprimere piena comunione tra Dio e i fratelli, sia come risorsa da cui attingere che come assunzione di responsabilità per contribuire a realizzarla. Altrimenti è necessario che prima si provveda ad altro, secondo l'insegnamento di Matteo 5,23-24: "Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia il tuo dono davanti all'altare, va' prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono".



Se quello che si sta vivendo è certamente doloroso per tanti, abbiamo ugualmente fiducia che con buona volontà, umiltà, perdono e ricerca del superiore bene di tutti, il comune di Coreglia Antelminelli potrà ulteriormente progredire.



Ci uniamo a tutte le persone che già agiscono o vorranno agire in questa direzione invitandole alla perseveranza, incoraggiando in particolare chi dalla fede trae risorsa di vita e d'impegno, condividendo con tutti la necessaria fatica e assicurando la nostra preghiera



Don Nando Ottaviani



Don Giuseppe Andreozzi