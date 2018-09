Incisioni rupestri apuane, incontro a Loppeglia

Altri articoli in Mediavalle

mercoledì, 5 settembre 2018, 08:42

Ci sarà anche il consigliere di minoranza Piero Taccini, capogruppo di "Un futuro per Coreglia", all'incontro che la cittadinanza ha richiesto al sindaco per il 27 settembre alle 21, presso il teatro "Bambi", per discutere sulle varie problematiche del paese, tra cui la chiusura del Giornale di Coreglia

lunedì, 3 settembre 2018, 13:46

A distanza di quasi un mese della deposizione delle 281 firme (raccolte nel solo capoluogo) i cittadini tornano a far sentire la propria voce chiedendo un incontro pubblico (già fissato per il 27 settembre, alle 21, al Teatro Bambi) per discutere della riabilitazione del trimestrale locale e di altre problematiche...

giovedì, 30 agosto 2018, 12:06

E' indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento dell'incarico di dirigente tecnico della società Sistema Ambiente, con contratto di lavoro di natura dirigenziale a tempo determinato CCNL per dirigenti delle imprese servizi pubblici locali

giovedì, 23 agosto 2018, 11:56

Numerose sono le strade in cui sono previsti i lavori, per i quali il comune ha compiuto un investimento di 200 mila euro. Proprio in questi giorni è in corso l'iter amministrativo per l'assegnazione dei lavori

giovedì, 23 agosto 2018, 10:50

La segnalazione arriva proprio da Sistema Ambiente. Recentemente, infatti, tre dipendenti dell’azienda, nello svolgimento del loro servizio, sono stati vittime di deprecabili aggressioni verbali e fisiche perpetrate da alcuni cittadini che contestavano il corretto svolgimento della raccolta

lunedì, 20 agosto 2018, 15:37

Venerdì 24 agosto alle 21, proiezione dell'ultimo mio documentario "Con le mani e con il cuore" al Museo del Castagno di Colognora di Pescaglia. Saranno presenti gli artigiani che hanno preso parte alle riprese del film. L'ingresso è libero