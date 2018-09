Mediavalle



Messa in sicurezza di Garfagnana e Mediavalle: i dati del Consorzio 1 Toscana Nord

martedì, 25 settembre 2018, 11:42

di andrea salerno

Il nord della Toscana è, per la sua conformazione, un'area delicata, fortemente esposta a criticità idrogeologiche. Proprio per questo, l'Europa ha messo a disposizione 18 milioni destinati ad interventi sul territorio in cui opera il Consorzio 1 Toscana Nord. Nel biennio 2017/2018, grazie al PSR – Piano di Sviluppo Rurale - sono stati realizzati, tra Garfagnana e Mediavalle ben 28 lavori di salvaguardia e manutenzione in aree boscate.

Stamani, presso il ristorante l'Alpino di Monsagrati ha auto luogo un incontro per presentare ai cittadini le operazioni svolte.

“Dopo l'alluvione del 2014 – ha esordito il sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti – ci siamo rimboccati le maniche e insieme a tutti gli enti del territorio, abbiamo ripristinato la situazione e svolto operazioni di salvaguardia”.

“Per cominciare, vorrei evidenziare l'importanza della sinergia che si è creata tra gli enti dopo il 2014. Lo scambio tra comuni, regione e Consorzio è stato fondamentale per operare in modo efficacie e veloce. Infatti, in queste zone, grazie ai 18 milioni dati al Consorzio di Bonifica, sono stati fatti molti interventi necessari. La prevenzione è basilare per ridurre il rischio di sciagure – ha dichiarato l'assessore regionale all'agricoltura e alle politiche per la montagna, Marco Remaschi -”.

Nelle aree della Garfagnana e delle Mediavalle sono stati investiti, tra il 2017 ed il 2018 più di 11 milioni. Concentrandosi sui dati forniti, per i lavori compiuti in Valfreddana e Mediavalle sono stati investiti: 108mila euro, per l'intervento di prevenzione del rischio idrogeologico al Solco dei Capacchi, nel comune di pescaglia; 117mila euro per l'opera di difesa spondale del torrente Vinicola; 110mila euro per prevenzione rischio idrogeologico al fosso del Pratalino, comune di Pescaglia; 120mila euro per il consolidamento e sistemazione del reticolo idraulico in località La Villa, Tereglio; 183mila euro per ripristino biglia, controbriglia e realizzazione nuova briglia nel torrente ania, al confine tra i comuni di Barga e Coreglia Antelminelli; 534mila euro per il ripristino della sezione idraulica nel torrente Ania.

“I risultati ottenuti sono frutto del lavoro di squadra tra gli enti – ha detto Ismaele Ridolfi, presidente del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord -. La parte settentrionale della Toscana, purtroppo, è molto fragile e necessita di maggiori interventi. Il Consorzio ha ottenuto ottimi risultati, con cantieri aperti e chiusi, al massimo, in sei mesi, in netta controtendenza rispetto ad altre realtà del paese. Nella stragrande maggioranza dei casi, inoltre, i lavori sono stati assegnati ad imprese del territorio, che dunque hanno avuto un buon ritorno a livello economico”.

Infine, come spiegato dai presenti, sono previsti altri interventi di manutenzione, con l'obiettivo di rendere sicuri i comuni a maggior rischio, poiché “la sicurezza genera bellezza”.