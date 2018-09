Mediavalle : pescaglia



Piano di sviluppo rurale, il Consorzio presenta i lavori in Valfreddana

sabato, 22 settembre 2018, 15:30

Anche in Valfreddana, come in tutto il resto del comprensorio, il Piano di sviluppo rurale è un formidabile strumento, che il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord sta utilizzando per risolvere un gran numero di criticità idrauliche, presenti sul territorio. Per illustrare i progetti realizzati ed in corso d’opera, l’ente consortile organizza una nuova iniziativa pubblica.



L’appuntamento è per martedì (25 settembre), a partire dalle 9, nella sala del ristorante “l’Alpino” a Monsagrati, nel comune di Pescaglia. All’incontro, che sarà introdotto dal presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi, parteciperanno l’assessore regionale all’agricoltura e alle politiche della montagna Marco Remaschi, il sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti e, in rappresentanza del comune di Camaiore, il consigliere comunale con delega a manutenzioni e decoro Graziano Dalle Luche. Dopo la presentazione dei lavori, andrà in scena un sopralluogo diretto, aperto a tutti i partecipanti, ad uno dei cantieri: quello presso il Solco di Capacchi, a Monsagrati.



“Grazie alle risorse che siamo riusciti ad intercettare dall’Unione europea, il Consorzio sta realizzano sul territorio qualcosa come 88 cantieri – sottolinea il presidente Ridolfi – Si tratta di interventi in più, rispetto a quelli normalmente portati avanti dalla manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua, finanziata col contributo di bonifica. Vogliamo adesso illustrare ai cittadini la portata complessiva del nostro impegno: che oltre ad assicurare una maggiore sicurezza idraulica ed ambientale, rappresenta – con le ditte, gli operai e i professionisti impegnati – un motore importante per l’economia del nostro territorio. I lavori del PSR si configurano come una sfida considerevole, che stiamo giocando tutti insieme: Consorzio, Regione, Comuni. E’ con queste sinergie, davvero significative, che riusciamo a realizzare opere importanti per il nostro territorio montano e boschivo”.