Pirogassificatore, Amadei: "Amareggiato dall'imbarbarimento del dibattito"

mercoledì, 12 settembre 2018, 14:04

Anche il sindaco di Coreglia, Valerio Amadei, decide di scendere in campo sulla questione "pirogassificatore" alla Kme di Fornaci di Barga rigettando qualsiasi posizione pregiudiziale e dichiarandosi in attesa del progetto presentato dall'azienda prima di pronunciarsi.



“Sono fortemente amareggiato e preoccupato per il progressivo imbarbarimento del dibattito che si sta sviluppando ormai da mesi in Valle sulla questione - commenta il primo cittadino -. Per mia forma mentale non sono abituato ad assumere posizioni pregiudiziali su alcun argomento men che meno nella mia veste di amministratore della cosa pubblica e di guida di una comunità. A breve avremo tutti modo di conoscere i dettagli del progetto di rilancio di Kme che sarà chiamato a rispondere ad una rigorosa procedura di analisi da parte di tutti i soggetti istituzionali coinvolti chiamati a valutarne la consistenza oltre che la compatibilità ambientale".

"Non è questo - dichiara - il momento d'alzare barricate ideologiche da parte di nessuno; gli ormai quotidiani scontri verbali ai quali stiamo assistendo non fanno altro che allontanare l'obiettivo che tutti i soggetti coinvolti dovrebbero avere: assicurare sviluppo e benessere alle nostre comunità nel pieno rispetto dell'ambiente e della salute di tutti i cittadini. A tal proposito l’amministrazione comunale (unitamente ad altri enti) ha aderito ad un progetto di valutazione dei rischi ambientali ai quali sono esposti i cittadini del proprio territorio ritenendo che i risultati siano importanti per affrontare le sfide presenti e future della società".



"Mi rifiuto di pensare - prosegue Amadei - che nel 2018 attenzione per l'ambiente e sviluppo economico non possano coesistere pensando sia alle aziende in essere che a quelle che si presenteranno in futuro. Solo a qualche centinaio di chilometri da noi le due gravissime crisi aziendali, la Solvay di Rosignano e l'ex Lucchini di Piombino, sono state risolte grazie al difficile lavoro di mediazione portato avanti dalla Regione Toscana negli ultimi anni assicurando tutto ciò. E questa è la stessa Regione Toscana che invece qualche personaggio - politico e non - vorrebbe far apparire oggi come la madre matrigna pronta a mettere a repentaglio la qualità del vivere delle nostre comunità".



"E’ chiarissimo ormai - conclude il sindaco - il fatto che tanti ma non tutti coloro che giornalmente dicono la propria a riguardo siano animati da buona fede ed onestà intellettuale: la propaganda, ancor di più se urlata, può, specie in vicende così delicate, far strappare un applauso o drenare facile consenso quasi sempre frutto dell'emotività, ma certamente non aiuta a risolvere le questioni reali. M'appello quindi al buon senso di tutti affinché s'archivi questa vera e propria guerriglia verbale accesasi e ci si concentri invece su un'analisi rigorosa e scientifica delle carte non appena avremo modo di conoscerle ufficialmente”.