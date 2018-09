Mediavalle



Rfi: 11 nuovi monitor nelle stazioni per informare i viaggiatori

venerdì, 14 settembre 2018, 13:58

Undici nuovi monitor in alcune stazioni del bacino della Lucchesia per le informazioni di viaggio.



I nuovi supporti sono stati installati: sulla Lucca-Aulla nelle stazioni di San Pietro a Vico, Ponte a Moriano, Diecimo, Borgo a Mozzano, Ghivizzano; sulla Lucca-Firenze nelle stazioni di Tassignano, Borgo a Buggiano, Montecarlo S.S., Serravalle Pistoiese; sulla Lucca Pisa nella stazione di Ripafratta; sulla Lucca-Viareggio nella stazione di Massarosa.



Entro l’anno sarà la volta della stazione di Porcari. Si tratta di monitor a led di facile lettura che forniscono maggiori informazioni di viaggio: sei linee dedicate ai treni in partenza e due a messaggistica variabile. Investimento di Rete Ferroviaria Italiana circa 100 mila euro.