Sviluppo del turismo e tutela del territorio nel piano strutturale intercomunale adottato dal consiglio

martedì, 18 settembre 2018, 14:18

Tutela della diversità paesaggistica e dei caratteri culturali tradizionali del territorio, nuove aree turistico ricettive e uno spazio di sosta per i camper, un auditorium per gli eventi culturali, una nuova area di edilizia residenziale pubblica e un cimitero per animali di affezione. Sono queste alcune delle principali previsioni di sviluppo per il territorio di Pescaglia che sono inserite nel Piano strutturale intercomunale dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio che, dopo essere stato predisposto dall'Ente con sede a Borgo a Mozzano, è passato al vaglio dei singoli Comuni. Proprio ieri (lunedì) il consiglio comunale di Pescaglia all'unanimità lo ha adottato.



"Il Piano strutturale intercomunale è uno strumento urbanistico fondamentale, che disegna il futuro del territorio – spiega il sindaco, Andrea Bonfanti -. Un futuro che abbiamo voluto tracciare assieme agli altri Comuni dell'Unione coi quali abbiamo definito principi e strategie perché intendiamo fortemente sviluppare in maniera omogenea i nostri territori. Per quanto riguarda Pescaglia, abbiamo voluto dare un forte impulso al turismo, perché le nostre valli hanno delle enormi potenzialità su cui vogliamo far leva per portare benefici all'economia locale. Stiamo inoltre lavorando per deperimetrare le zone che erano inutilizzabili a causa di vincoli idrogeologici; in pratica abbiamo iniziato a fare gli studi necessari che porteranno alla definizione di opere da realizzare per mitigare i rischi e togliere i vincoli. Adesso si apre la fase partecipativa: cittadini e professionisti potranno dai prossimi giorni presentare osservazioni al piano che saranno prese in considerazione ed eventualmente integrate nel piano in vista della sua approvazione definitiva".



Fra gli interventi nel settore turistico il piano prevede in località Foci di Gello la realizzazione di un'area turistico ricettiva con case su albero. In località Monte-Acuto – Monte Pruno è poi prevista, sempre per scopi turistici, la costruzione di case in legno. Un potenziamento della ricettività è inoltre contenuto a San Martino in Freddana. A San Rocco in Turrite, infine, il piano prevede la realizzazione di un'area attrezzata per camper.



Altra opera inserita nello strumento di programmazione è l'auditorium - teatro all'aperto di Colognora di Pescaglia. L'obiettivo è dotare il Comune di Pescaglia di un'area qualificata destinata a rappresentazioni teatrali, musicali e artistiche.



Infine si prevedono a Torcigliano un'area da destinare a interventi di politiche abitative, in Val Pedogna una struttura da adibire a cimitero per animali da affezione e in località Campore una nuova opera di captazione delle acque dell'acquedotto.



Il piano strutturale sarà pubblicato il 26 settembre sul Burt (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana). Dopo questa data, secondo le modalità indicate dall'Unione dei Comuni, cittadini e professionisti avranno 60 giorni di tempo per presentare le osservazioni all'Unione. Il materiale sarà inoltre disponibile per la visione sul sito www.pianostrutturaleucm.altervista.org e, in formato cartaceo, presso il Comune di Pescaglia. Inizierà poi l'iter amministrativo per vagliare le osservazioni che si concluderà con l'approvazione del piano strutturale, eventualmente integrato dalle stesse.