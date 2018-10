A Coreglia una mostra sulla Grande Guerra

Altri articoli in Mediavalle

mercoledì, 10 ottobre 2018, 11:03

La deputata toscana della Lega, Donatella Legnaioli, componente della Commissione Lavoro della Camera, interviene sulla questione relativa ai lavoratori della Nora-Spirale di Monsagrati

mercoledì, 10 ottobre 2018, 08:39

Il consigliere di minoranza Piero Taccini, capogruppo di "Un futuro per Coreglia", torna ad intervenire sulla questione della mancata presenza dell’amministrazione comunale di Coreglia Antelminelli alla richiesta di presenziare a riunioni pubbliche indette dai cittadini

martedì, 9 ottobre 2018, 16:07

La capogruppo in consiglio regionale della Lega, Elisa Montemagni, interviene in merito al futuro dei 42 dipendenti dell'azienda Nora-Spirale di Monsagrati, frazione del comune di Pescaglia, dichiarando di volersi muovere su due piani distinti a seguito del sopralluogo effettuato personalmente allo stabilimento

martedì, 9 ottobre 2018, 15:30

Il primo cittadino di Pescaglia, Andrea Bonfanti, stamattina ha scritto alla proprietà dell'azienda Nora-Spirale di Monsagrati, convocandola per martedì in comune, per discutere della decisione, del tutto inaspettata, di delocalizzare la produzione a Trento

martedì, 9 ottobre 2018, 13:47

Continua incessante l'attività dell'amministrazione Amadei sul fronte degli investimenti. E' di pochi giorni fa infatti la notizia della richiesta di finanziamenti per oltre 4 milioni di euro, rivolta al Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, per opere finalizzate alla messa in sicurezza e valorizzazione del territorio

martedì, 9 ottobre 2018, 12:48

Il consigliere regionale Pd, presente oggi all'assemblea sindacale, porta sui banchi di Palazzo del Pegaso il caso dell'azienda specializzata in produzione di calzature, a rischio chiusura; via libera unanime dall'assemblea toscana