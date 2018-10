Mediavalle



A Coreglia va in scena "La Domenica nel Borgo"

venerdì, 5 ottobre 2018, 09:51

Domenica 14 ottobre ritorna "La Domenica nel Borgo nei Borghi più Belli d’Italia". L’amministrazione comunale di Coreglia in collaborazione con le associazioni paesane ha aderito anche quest’anno alla manifestazione organizzata dall’associazione I Borghi più Belli d’Italia. I visitatori verranno accolti nel centro storico di Coreglia dove sarà possibile visitare il Museo della Figurina di Gesso e dell’Emigrazione “G. Lera”, il Palazzo Comunale, il Palazzo Il Forte dove sarà allestita la mostra “Le cartoline militari d’epoca che raccontano gli anni della trincea” in occasione delle manifestazioni Celebrative sulla Prima Guerra Mondiale. Guide d’eccezione saranno i ragazzi delle scuole… i “Ciceroni per un giorno” che accompagneranno il visitatore alla scoperta delle bellezze del Borgo. Stand gastronomici saranno realizzati dalle varie associazioni paesane. La manifestazione avrà inizio alle ore 15.00. Vi aspettiamo per fare due passi in uno dei Borghi più belli d’Italia.