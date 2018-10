Mediavalle



Boom per le feste dedicate alla castagna e alla varietà carpinese

giovedì, 25 ottobre 2018, 09:55

Negli ultimi fine settimana un pubblico numeroso ha preso parte alle varie feste dedicate alla castagna in programma nella Valle del Serchio e nelle zone limitrofe. Si aggiunge il grande successo della Sagra delle Frugiate (o mondine) tenutasi a Vellano di Pescia con circa 10 mila presenze per la seconda domenica consecutiva e sempre sulla Montagna Pesciatina anche la “Festa della castagna” tenutasi Stiappa ha registrato una notevole afflusso di gente come non si era mai visto.

I consumatori sembrano ricercare ed apprezzare sempre di più la castagna ed in modo particolare se si tratta di un frutto di pregio come quello della cultivar “ Carpinese “. Si tratta di una piccola grande rivincita per le maestranze dell’Associazione dei Castanicoltori della Lucchesia (Massimo Giambastiani il presidente e Stefano Fazzi il vice presidente ), che proprio nell’intento di spingere a mantenere la coltivazione delle numerose varietà tipiche di questi territori ha da poco portato a compimento l’iter di registrazione, in collaborazione con il Consorzio per la Gestione delle Risorse Agro – Forestali Colline Lucchesi, con il supporto di I.R.F. (Istituto per la documentazione sul Castagno e per la Ricerca Forestale ) e con il patrocinio del Museo del Castagno, un marchio collettivo dedicato proprio alla varietà Carpinese, una delle migliori castagne sotto il profilo qualitativo tra quelle tipiche dell’Appennino settentrionale e delle Alpi Apuane.

A Deccio di Brancoli la “Sagra del Balloccioro” ha come sempre avuto un notevole successo di pubblico richiamando gente dalla vicina città di Lucca, dalla piana e da tutti i territori circostanti.

Il Museo del Castagno di Colognora di Pescaglia, nella persona di Angelo Frati, ha invece organizzato, sempre per domenica 21 ottobre, una classica manifestazione a tema sulla castagna e sui mestieri tradizionali dal titolo “Mondine nel Borgo Antico & Anichi Mestieri“ nell’omonimo paese dove oltre ai vari mestieri posizionati lungo il borgo quali il corbellaio, il cestaio, il fabbro, il bigongiaio, il segantino ( ed altri ancora… ) in collaborazione con l’Associazione dei Castanicoltori della Lucchesia, è stata allestita anche una mostra pomologica di tutte le principali varietà di castagne tradizionalmente coltivate nella Media Val di Serchio e in Lucchesia. Cosa che ha suscitato curiosità tra la gente e stimolato un certo interesse.

Festa che nel suo complesso ha incontrato un notevole successo. Un bagno di folla ha percorso le vie del borgo dalle 11 del mattino fino a notte fonda ammirando i mestieri disposti sapientemente lungo le vie del paese e consumando “mondine” gentilmente offerte dal Museo.

Oltre al prodotto fresco arrostito all’interno della Festa si potevano gustare anche, frittelle di neccio il tutto annaffiato con del buon vino.

Il servizio navetta, che dal sottostante paese di Vetriano portava la gente alla festa, ha avuto un arduo compito: quello di traghettare la gran massa di gente accorsa per prendere parte alla “festa dal sapore antico nel borgo incantato”.