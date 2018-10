Mediavalle



Controlli dei carabinieri, cinque patenti ritirate e due segnalazioni per droga

sabato, 13 ottobre 2018, 12:16

Nelle ultime settimane sono proseguiti i controlli da parte della compagnia dei carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana. I militari, nell’ambito degli ordinari servizi preventivi giornalieri, hanno incentrato le attività sulla prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione ai reati contro il patrimonio e al controllo della circolazione stradale. Numerosi i posti di controllo lungo le maggiori vie di comunicazione e le verifiche nei locali pubblici e/o nei principali luoghi di aggregazione.

Il nucleo radiomobile ha eseguito numerosi controlli con l’etilometro, ha elevato 32 contravvenzioni per violazioni varie al codice della strada, con il ritiro di cinque patenti di guida, di cui quattro per guida in stato di ebbrezza. Di queste ultime violazioni, due per guida in stato di ebbrezza di natura amministrativa per un tasso alcolico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l e 2 per guida in stato di ebbrezza di natura penale – con denuncia in stato di libertà all’autorità giudiziaria – per un tasso alcolico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l.

Nel corso di un servizio antidroga, poi, due persone sono state segnalate alla prefettura di Lucca per la violazione amministrativa conseguente alla detenzione per uso personale di sostanza stupefacente. Si tratta di due giovani, uno di 26 e l’altro di 22 anni, entrambi di Coreglia Antelminelli, che la sera dell’11 ottobre sono stati sottoposti ad un controllo da parte di una pattuglia del nucleo radiomobile mentre erano fermi in un parcheggio a Piano di Coreglia e trovati in possesso di alcune dosi di marijuana pari a circa 2 grammi.