Crisi Nora-Spirale, Legnaioli (Lega): "Governo convochi vertici azienda e rappresentanze lavoratori"

mercoledì, 10 ottobre 2018, 11:03

"Convocare Nora-Spirale e rappresentanze dei lavoratori ad un tavolo nazionale, anche alla presenza della competente commissione permanente, per conoscere le motivazioni che hanno indotto l'azienda a compiere una scelta tanto penalizzante per il territorio toscano quanto traumatica per i lavoratori coinvolti. Scelta che, stando alle dichiarazioni di alcuni rappresentanti sindacali, non sembra essere dettata da problemi relativi al mercato, bensì conseguente alla decisione di potenziare lo stabilimento centrale, a Cinte Tesino in provincia di Trento, dove l'azienda ha la sede centrale".



E' quanto chiede la deputata toscana della Lega, Donatella Legnaioli, componente della Commissione Lavoro della Camera. "Occorre chiarire quali siano le reali intenzioni dei vertici aziendali - sottolinea l'esponente leghista - e quali azioni il Governo può mettere in atto a tutela dei 42 posti di lavoro a rischio".