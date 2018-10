Crisi Nora-Spirale, Montemagni (Lega): "Si apra un tavolo di confronto"

Altri articoli in Mediavalle

martedì, 9 ottobre 2018, 15:30

Il primo cittadino di Pescaglia, Andrea Bonfanti, stamattina ha scritto alla proprietà dell'azienda Nora-Spirale di Monsagrati, convocandola per martedì in comune, per discutere della decisione, del tutto inaspettata, di delocalizzare la produzione a Trento

martedì, 9 ottobre 2018, 13:47

Continua incessante l'attività dell'amministrazione Amadei sul fronte degli investimenti. E' di pochi giorni fa infatti la notizia della richiesta di finanziamenti per oltre 4 milioni di euro, rivolta al Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, per opere finalizzate alla messa in sicurezza e valorizzazione del territorio

martedì, 9 ottobre 2018, 12:48

Il consigliere regionale Pd, presente oggi all'assemblea sindacale, porta sui banchi di Palazzo del Pegaso il caso dell'azienda specializzata in produzione di calzature, a rischio chiusura

lunedì, 8 ottobre 2018, 18:23

Un pensionato di 52 anni, S. M., di Gallicano, è stato arrestato sabato sera a Piano di Coreglia dopo aver cercato di derubare una giovane donna 31enne di Barga ed aver tentato la fuga su un motorino, privo di targa, rubato ad un uomo 47enne di Camporgiano

sabato, 6 ottobre 2018, 20:02

Il comune di Camaiore esprime la propria vicinanza ai lavoratori di Nora-Spirale, azienda con sede a Monsagrati di Pescaglia, di cui è stata annunciata la dismissione del ramo di produzione in Valfreddana entro la fine dell'anno. Sono ben 42 le famiglie tra cui alcune residenti nel comune di Camaiore che...

sabato, 6 ottobre 2018, 18:25

Brutto incidente intorno alle 16.30 sulla via del Brennero, tra Vinchiana e Piaggione: tre i mezzi coinvolti - una Audi A3, una Fuiat Panda e e altrettanti i feriti di cui una bimba di otto anni trasferita in codice rosso sull'ambulanza medicalizzata