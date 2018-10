Crisi Spirale, Baccelli (Pd): "Non credibili le affermazioni di Trentino Sviluppo"

Altri articoli in Mediavalle

Ieri sera il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti ha votato si all’ordine del giorno presentato dal consigliere Roberto Guidotti del PD per esprimere solidarietà ai lavoratori della Spirale Group di Monsagrati

Il consiglio comunale di Lucca interviene sulla vertenza Spirale. L'aula di Palazzo Santini ha approvato un ordine del giorno che esprime solidarietà ai dipendenti, sostenuto da tutte le forze politiche. Sono 42 i lavoratori impiegati nello stabilimento di Monsagrati (Pescaglia) che rischiano il posto di lavoro

L’accordo con Spirale mira a sostenere un’azienda storica del territorio trentino e non prevede alcun depotenziamento dello stabilimento toscano. Sergio Anzelini, presidente di Trentino Sviluppo, interviene in merito all’annunciata chiusura da parte del gruppo dello stabilimento di Monsagrati, in provincia di Lucca

Il consiglio comunale ha approvato all'unanimità nella seduta di ieri l’ordine del giorno contro la chiusura dello stabilimento produttivo del gruppo Spirale s.r.l. con sede a Monsagrati, frazione del comune di Pescaglia in Valfreddana, in cui sono impiegati 42 lavoratori residenti in tutta la vallata e nel territorio dei comuni...

Con una lettera ufficiale inviata al sindaco Andrea Bonfanti, la società ha comunicato l'impossibilità di partecipare all'incontro convocato dal primo cittadino presso la sede comunale per martedì 16 ottobre e non è stata proposta una data alternativa.

Il bilancio dei controlli parla di 32 contravvenzioni per violazioni varie al codice della strada, con il ritiro di cinque patenti di guida, di cui quattro per guida in stato di ebbrezza. Due giovani, uno di 26 e l’altro di 22 anni, entrambi di Coreglia Antelminelli, sono stati poi segnalati...