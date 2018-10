Crisi Spirale, consiglio comunale straordinario a Monsagrati

Altri articoli in Mediavalle

martedì, 16 ottobre 2018, 16:37

L'onorevole Donatella Legnaioli (Lega), membro della commissione lavoro della camera dei deputati, ed Elisa Montemagni, capogruppo della Lega Toscana in regione, intervengono a seguito del tentativo, respinto, di contattare gli uffici della Spirale

martedì, 16 ottobre 2018, 10:37

Il consigliere regionale Pd interviene nuovamente sulla vicenda che riguarda lo stabilimento di Monsagrati di Pescaglia in cui sono a rischio 42 posti di lavoro, dopo aver partecipato al consiglio comunale di Lucca ad essa dedicato

martedì, 16 ottobre 2018, 08:54

Ieri sera il consigliere comunale della Lega Giovanni Minniti ha votato si all’ordine del giorno presentato dal consigliere Roberto Guidotti del PD per esprimere solidarietà ai lavoratori della Spirale Group di Monsagrati

lunedì, 15 ottobre 2018, 22:35

Il consiglio comunale di Lucca interviene sulla vertenza Spirale. L'aula di Palazzo Santini ha approvato un ordine del giorno che esprime solidarietà ai dipendenti, sostenuto da tutte le forze politiche. Sono 42 i lavoratori impiegati nello stabilimento di Monsagrati (Pescaglia) che rischiano il posto di lavoro

lunedì, 15 ottobre 2018, 12:04

L’accordo con Spirale mira a sostenere un’azienda storica del territorio trentino e non prevede alcun depotenziamento dello stabilimento toscano. Sergio Anzelini, presidente di Trentino Sviluppo, interviene in merito all’annunciata chiusura da parte del gruppo dello stabilimento di Monsagrati, in provincia di Lucca

sabato, 13 ottobre 2018, 13:22

Il consiglio comunale ha approvato all'unanimità nella seduta di ieri l’ordine del giorno contro la chiusura dello stabilimento produttivo del gruppo Spirale s.r.l. con sede a Monsagrati, frazione del comune di Pescaglia in Valfreddana, in cui sono impiegati 42 lavoratori residenti in tutta la vallata e nel territorio dei comuni...