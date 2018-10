Mediavalle : coreglia antelminelli



Giovane padre stroncato da un male, lutto a Coreglia

giovedì, 18 ottobre 2018, 18:34

Un giorno di lutto per la comunità coreglina. Stanotte è infatti venuto a mancare Fabio Berni, 53 anni, in cura da anni per una malattia che purtroppo non gli ha dato scampo. La sua scomparsa ha lasciato nel dolore la sua famiglia, la moglie Alba Cordogli, impiegata al comune di Coreglia, e il figlio, di 9 anni, oltre che tutti gli amici e i conoscenti che gli volevano bene.



Berni viveva con la famiglia a Coreglia, anche se era originario di Ghivizzano, e lavorava a Castelnuovo. Amava lo sport ed era un grande appassionato di biciclette. Chi lo ha conosciuto parla di una persona buona, sorridente, e piena di speranza. Don Nando Ottaviani, parroco di Coreglia, ricorda così il giovane padre: "Ho sposato personalmente Fabio e la moglie - ricorda -. Di lui posso dire che era una persona generosa che trasmetteva dignità e serenità. La comunità si raccoglie con affetto intorno ai suoi familiari".



I funerali sono fissati per domani (venerdì 19 ottobre) alle 16 presso la chiesa del capoluogo coreglino.