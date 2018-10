Mediavalle



Nasce la pro loco di Coreglia

martedì, 30 ottobre 2018, 13:35

Anche Coreglia ha la sua Pro Loco. Il comune infatti era privo di quell'indispensabile struttura associativa che in quasi tutte le realtà territoriali italiane funge da reale supporto e volano per le attività locali che fanno crescere armonicamente la comunità. Di qui la necessità di costituirne al più presto una.



Durante la presentazione dell'organigramma che andrà a formare questo nuovo ente, il relatore per il gruppo costituente, Fulvio Mandriota, ha passato brevemente in rassegna quelle che sono le finalità dell'associazione, volte soprattutto alla riscoperta del tessuto sociale e al recupero della sua memoria, tracciando anche brevi notizie sul territorio coreglino e sui suoi abitanti.

“Una realtà locale che abbia l'ambizione di essere al passo coi tempi e con i bisogni – ha esordito Mandriota -, deve essere attrezzata e radicata nella realtà per sprigionare e coltivare potenzialità, capacità di crescita, di analisi e conseguente progettualità, vertente su bisogni vecchi e nuovi e sull'approntamento di strategie idonee a lasciarsi dietro il minor numero di problemi irrisolti”. Per questo si ritiene di ambire alla costituzione di un'associazione che si ponga l'obiettivo della promozione turistica e che sia insieme idonea a svolgere attività di socialità, di cui la popolazione, soprattutto giovanile, sente forte necessità”.



"Le attività verso le quali si volgerà l'attenzione - ha spiegato Mandriota - spazieranno tra quelle mirate alla promozione turistica e quelle che abbiano finalità più precipuamente sociali, calate sui bisogni di giovani ed anziani, che soddisfino esigenze comuni. L'importante è metterci tutto l'entusiasmo, la buona volontà e la determinazione a porre e far sviluppare le condizioni per la crescita del turismo, vecchio e nuovo, di ritorno emigrati, ma anche atto ad ampliare il raggio d'influenza, mediante proposte alternative e diversificate".



"Proposte tematiche - ha concluso - del genere "Cultura & relax", "Cultura, storia & tradizioni", "Valorizzazzione risorse naturali", "Enogastronomia & cultura di un popolo contadino". Infatti, su quest'ultimo aspetto titolato, si proporrà, al momento opportuno, la realizzazione di un programma improntato sulla valorizzazione dei prodotti tipici, a mezzo delle classiche sagre ed a mezzo di programmi pubblicitari per la loro conoscenza e diffusione. Stante le molte specialità contadine ancora esistenti, si può affermare che costituiranno, se adeguatamente supportate da idonea diffusione, la front-line del richiamo turistico".

Questo l'organigramma completo: presidente Fulvio Mandriota; vice presidente Valentina Lucchesi; segretario Giovanni Corfini; cassiere Andrea Marchetti; revisori dei conti Massimo Togneri, Gisberto Rossi, Sabrina Corfini; collegio dei probiviri Sergio Tardelli, Franco Lunardi, Sofia Dini. Fanno inoltre parte del direttivo: Daniele Santi, Gianfranco Canal, Maurizio Lucchesi, Anna Orlandi, Sara Lucchesi, Rachele Luciani, Simonetta Passerini, Gabriele Mariotti, Andrea Giulianetti, Mario Frati, Luisa Orlandi, Adriano Frediani, Alba Chiara Togneri.