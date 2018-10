Mediavalle : monsagrati



Nora-Spirale, Bonfanti ai lavoratori: "Non vi lasceremo soli"

martedì, 9 ottobre 2018, 15:30

Un consiglio comunale straordinario aperto all'interno dello stabilimento stesso. Questa l'intenzione del primo cittadino di Pescaglia, Andrea Bonfanti, che stamattina ha scritto alla proprietà dell'azienda Nora-Spirale di Monsagrati, convocandola per martedì in comune, per discutere della decisione, del tutto inaspettata, di delocalizzare la produzione a Trento.

Una decisione scaturita a seguito del piano di investimento concordato con l'azienda e la provincia trentina, che ha portato ad un investimento di 4 milioni per l'ampliamento dello stabilimento di Cinte Tesino, dove verranno fatte 35 nuove assunzioni, e che ha generato rabbia e sconcerto tra i 42 dipendenti che lavorano nello stabilimento lucchese.



"Non è possibile avviare una procedura di licenziamento di 42 persone per delocalizzare lo stabilimento in provincia di Trento, il tutto con finanziamenti pubblici! - esordisce il sindaco Bonfanti - Informo la cittadinanza che è mia intenzione convocare per venerdì 19 ottobre un consiglio comunale straordinario aperto (invitando contestualmente tutte le amministrazioni comunali vicine, la provincia e la regione, tutti soggetti che fin da subito si sono attivati per dare supporto ai dipendenti della Nora-Spirale e alle organizzazioni sindacali) chiedendo all'azienda di poterlo tenere all'interno dello stabilimento stesso".



Intanto i dipendenti dell'azienda, non appena ricevuta la lettera di apertura delle procedure di licenziamento, sono entrati in sciopero ed hanno indetto un’assemblea con i sindacati, le amministrazioni locali di Pescaglia, Camaiore e Lucca e la Regione Toscana. Durante l'incontro è stato deciso di proseguire con lo sciopero di tutto il personale per l'inter settimana per poi ritrovarsi nuovamente in assemblea venerdì. "Non vi lasceremo soli!" è il messaggio finale del sindaco.